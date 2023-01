Pathaan Name And Release Date Changed: शाहरुख खान आणि दीपिका पदूकोण यांचा 'पठाण' सिनेमा रिलीज आधीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. सिनेमातील पहिलं-वहिलं 'बेशरम रंग' गाणं रिलीज झालं आणि त्यातील दीपिकाच्या भगव्या रंगाच्या बिकिनीवरनं भारताच्या कानाकोपऱ्यात वाद पेटला.

कितीतरी शहरांमध्ये सिनेमाविरोधात आंदोलनं छेडली गेली. कुणी शाहरुखला मारण्याची धमकी दिली तर कुणी पठाण जिथे रिलीज होईल त्या थिएटरला जाळून टाकू असा आवाज उठवला. (Name and release date of shahrukh khan pathaan to changed? Krk Made big claim)

सोशल मीडियावरही बॉयकॉट पठाण हा ट्रेन्ड सुरू झाला. हे सगळं सुरु होतं ते कमी म्हणून की काय आता स्वघोषित समिक्षक आणि अभिनेता केआरकेनं एक मोठा दावा पठाण संदर्भात केला आहे.

केआरके नं ट्वीटरवर दावा केला आहे की पठाण सिनेमाचं नाव आणि रिलीज डेट बदलली जाऊ शकते. त्यानं आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे की,''ब्रेकिंग न्यूज: आदित्य चोप्रा आणि शाहरुख खान पठाण सिनेमाचं नाव आणि रिलीज डेट बदलण्याच्या तयारीत आहेत. यासंदर्भात अधिकृत माहिती सोमवारी म्हणजे २ जानेवारी रोजी दिली जाऊ शकते''.

या ट्वीटनंतर अनेक प्रश्न आता समोर येत आहेत. खरंच शाहरुख आणि निर्माते सिनेमाचं नाव बदलण्याच्या तयारीत आहेत का?.. सध्यातरी असं काही चित्र दिसत नाही. 'पठाण' मधील पहिल्या 'बेशरम रंग' गाण्याला झालेल्या विरोधानंतर निर्मात्यांनी सिनेमातील 'झूमे जो पठाण' हे दुसरं गाणं रिलीज केलं होतं. तसंच, कोलकाता फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये शाहरुखनंही आपल्या विरोधकांना इशारा देत सुनावलं होतं. त्यानं फिल्मी अंदाजात तिथे सांगितलं होतं की, जगात काहीही घडो, पण तुमच्यात -माझ्यात असलेली सकारात्मक उर्जा आपल्याला पुढे जायला मदत करेल.

माहितीसाठी थोडक्यात सांगतो की पठाण सिनेमाचं दिग्दर्शन सिद्धार्थ आनंदने केलं आहे. त्यानं याआधी देखील 'वॉर' सारखा सुपरहिट अॅक्शन सिनेमा दिग्दर्शित केला आहे. या सिनेमात शाहरुख व्यतिरिक्त दीपिका पदूकोण आणि जॉन अब्राहम देखील मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत. सलमान देखील सिनेमात कॅमियो करणार आहे असं बोललं जात आहे. आता पहायचं केआरके जो 'पठाण' संदर्भात दावा करत आहे त्यात किती खरेपणा आहे.