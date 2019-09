'बिग बी' अमिताभ बच्चन यांना दादासाहेब फाळके पुरस्कार 

नवी दिल्ली : चित्रपटसृष्टीतील सर्वोच्च मानाचा समजल्या जाणाऱ्या दादासाहेब फाळके पुरस्कारासाठी यंदा महानायक अमिताभ बच्चन यांची निवड झाली आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ट्‌वीटरवरून ही घोषणा केली.

"आपल्या अभिनयाने दोन पिढ्यांना प्रेरणा देणारे, त्यांची करमणूक करणारे महान अभिनेते अमिताभ बच्चन यांची यंदाच्या दादासाहेब फाळके पुरस्कारासाठी एकमताने निवड झाली आहे. या निवडीमुळे संपूर्ण देश आणि जगभरातील त्यांचे चाहते आनंदी आहेत. अमिताभ यांचे अभिनंदन,' असे ट्‌वीट जावडेकर यांनी केले.

Prakash Javadekar, Union Minister of Information & Broadcasting: Actor Amitabh Bachchan has been unanimously selected for the Dada Sahab Phalke award. (file pic) pic.twitter.com/ItJ1KxPLX8

