Amruta Fadnavis : म्युझिक इंडस्ट्रीत अमृता फडणवीस टॉपला जातील; मीत ब्रोसकडून कौतुक

मुंबई - Amruta Fadnavis New Song Aaj Mein ne Mood Bana Liya We : आपल्या मंजुळ आवाजाने साऱ्या महाराष्ट्राचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या अमृता फडणवीस यांच्या आज मैने मूड बना लिया है... हे पंजाबी गाणं प्रदर्शित झालं आहे. हे गाणं सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झालं आहे. त्यावर नेटकऱ्यांनी वेगवेगळ्या कमेंटस करणं सुरु केले आहे. त्यातच अमृता फडणवीस यांनी आपलं गाणं प्रत्येक लग्नात वाजेल, असा दावा केला आहे. (Amruta Fadnavis Naws in Marathi)

अमृता फडणवीस म्हणाल्या की, गाणं लॉन्च झालं याचा खूप आनंद आहे. या गाण्याचे बोल ऐकताच खूप आनंद झाला होता. मी जेव्हा हे गाणं ऐकलं, तेव्हाच मी ठरवलं होतं हे गाणं गायचच. हे गाणं बॅचलरेट अँथम आहे. प्रत्येक लग्नात हे गाणं वाजणार, असा मला विश्वास आहे, असंही अमृता यांनी म्हटलं.

दरम्यान हे गाणं तुम्ही कधीही ऐका तुमचा मूड होईल. हे गाणं गाताना मी रिलॅक्स होते. मुळात गाणंच असं आहे की, तुमचा मूड तयार होतो. देवेंद्रजींनी हे गाणं पाहिलं. त्यांना आवडलं, ते फक्त ट्रोलिंगला घाबरलेत. पण काय ट्रोलिंह होणारच, असंही अमृता फडणवीस म्हणाल्या. तसेच या गाण्यावर वेळ आली तर मी लाईव्ह कॉन्सर्टही करण्यास तयार असल्याच त्यांनी नमूद केलं.

गाण्याचे गायक मित ब्रोस म्हणाले की, अमृताजी सर्वांना क्रेडीट देत आहेत. मात्र खरं टॅलेंट त्यांचच आहे. एवढ्या लवकरच त्यांनी पंजाबी भाषा आत्मसात केली. लिरिक्स, कॉम्पोजिशन, प्रोडक्शनमध्ये त्यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं. याचं क्रेडीत खऱ्या अर्थाने अमृता यांनाच जातं. त्याच्यासोबत काम करणाऱ्यांनाच कळतं की त्या सुपर टॅलेंटेड आहेत. त्या पडद्यावर फारशा आल्या नाहीत. पण जेव्हा त्याचं टॅलेंट सर्वांना ठावूक होईल, तेव्हा त्या म्युझिक इंडस्ट्रीत टॉपला असतील, असंही मित ब्रोस म्हणाले.