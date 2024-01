मनोरंजन

Ananya Panday : 'मच्छरदाणी घालून कुठं निघाली'? पॅरिसमध्ये अनन्या पांडे झाली ट्रोल!

Where did you go with a mosquito net? Ananya Pandey got trolled in Paris; बॉलीवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री अनन्या पांडे ही नेहमीच लाईमलाईटमध्ये असणारी सेलिब्रेटी आहे.