Anjali Arora Viral Video: सोशल मीडिया स्टार अंजली अरोराचं गेल्या काही दिवसांत तगडं फॅनफॉलोइंग जमलं आहे. अंजलीचे फोटो आणि व्हिडीओज नेहमीच सोशल मीडियावर व्हायरल होताना दिसतात,ज्यामध्ये कधी तिचा ग्लॅमरस अंदाज तर कधी किलर डान्स मू्व्हज लोकांना घायाळ करताना दिसतात.

अंजलीवर चाहते नेहमीच कौतूकाचा वर्षाव करतात आणि ती देखील आपल्या चाहत्यांचा योग्य तो मान राखते. असंच काहीसं नुकतंच पहायला मिळालं,जेव्हा अंजलीच्या चाहत्यांवर सुरक्षारक्षकानं पाणी फेकलं.(Anjali Arora video viral when she reacted water throws on her fans)

सोशल मीडियावर अंजली अरोराचा एक व्हिडीओ व्हायरल होताना दिसत आहे. ज्यामध्ये अंजली एका रेस्टॉरंटमध्ये काही लोकांसोबत बसली आहे. या व्हिडीओत दिसत आहे की रेस्टॉरंटच्या बाहेर अंजलीचे काही चाहते ताटकळत उभे आहेत.जे अभिनेत्रीला पाहून खूप खूश आहेत.

या चाहत्यांपैकी काहीजण अंजलीला पाहण्यासाठी रेस्टॉरंटच्या दर्शनी भागाजवळ एकदम चिटकून उभे राहतात..जो काचेचा आहे. त्यामुळे रेस्टॉरंटचा सुरक्षारक्षक चिडून त्यांच्यावर पाणी फेकतो,जेणेकरुन ते तिथून निघून जातील.

हे पाहून अंजली भडकते आणि त्याला लोकांसोबत असं करू नका म्हणून सुनावते.

हेही वाचा: महिलांनो तरुणपणी घेतलेली जमीन उतारवयात होईल आधार

आता अंजलीचा हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यावर त्यावर नेटकऱ्यांच्या असंख्य कमेंट्स वाचायला मिळत आहेत. एकीकडे जिथे सोशल मीडियावरील नेटकरी तिच्या वागणुकीसाठी प्रशंसा करतायत तिथे दुसरीकडे काहीजण अंजलीला ट्रोल करताना दिसत आहेत.

एका नेटकऱ्यानं लिहिलं आहे की,'ही किती गोड आहे..आपल्या चाहत्यांची किती काळजी घेते'. तर आणखी एकानं लिहिलं आहे की,'एवढंच हिला वाटत होतं तर बाहेर येऊन भेटायचं चाहत्यांना'. अशाच संमिश्र कमेंट्स वाचायला मिळत आहेत.

अंजली अरोरा तिच्या एका व्हिडीओनंतर सोशल मीडियावर चर्चेत आली होती. अंजली अरोराचं 'कच्चा बदाम' गाण्यावर नाचणं लोकांना भलतंच आवडलं होतं. यानंतर ती रातोरात स्टार झाली होती.

अंजली अरोराचे इन्स्टाग्रामवर काही फोटो आणि व्हिडीओ व्हायरल झाले,ज्यानंतर तिला कंगना रनौतच्या 'लॉकअप'मध्ये संधी मिळाली. त्यानंतर काही म्युझिक व्हिडीओमध्ये ती दिसली. इन्स्टावर अंजलीचा जलवा नेहमीच पहायला मिळतो.