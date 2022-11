Avatar the way of water: हिंदू देव-देवता 'अवतार'ची प्रेरणा! दिग्दर्शक कॅमेरुनची प्रतिक्रिया

By

Avatar The Way Of Water Director James Cameron : प्रसिद्ध दिग्दर्शक जेम्स कॅमेरुनच्या चित्रपटांविषयी प्रेक्षकांना नेहमीच कुतूहल असते. त्याच्या टायटॅनिक चित्रपटाला प्रेक्षकांनी डोक्यावर घेतले होते. ऑस्कर पुरस्कार जिंकण्याचा आगळा वेगळा विक्रम या चित्रपटाच्या नावावर आहे. सध्या या दिग्दर्शकाचा अवतार द वे ऑफ वॉटर चर्चेत आला आहे.

सोशल मीडियावर अवतारच्या दुसऱ्या भागाची चर्चा सुरु झाली आहे. येत्या महिन्यात हा चित्रपट जगभर प्रदर्शित होणार आहे. त्याची प्रेक्षकांना कमालीची उत्सुकता आहे. त्याविषयी वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टीही व्हायरल झाल्या आहेत. एका मुलाखतीमध्ये कॅमेरुन आणि त्याच्या टीमनं आपल्याला या चित्रपटाची प्रेरणा हिंदू संस्कृतीतून मिळाल्याचे म्हटले आहे. अवतारमध्ये पुनर्जन्म दाखवण्यात आला आहे ती गोष्ट हिंदू धर्मातून आल्याचे मेकर्सचे म्हणणे आहे. कॅमेरुन यानं मुलाखतीतून यावर सविस्तर प्रतिक्रिया दिली आहे.

कॅमेरुनचे म्हणणे आहे की, हिंदू धर्मामधील समृद्धता मोठी आहे. त्यापासून खूप काही शिकण्यासारखे आहे. माझ्या चित्रपटातील कित्येक गोष्टींचा संदर्भ हिंदू धर्म आणि त्यातील देवदेवतांशी आहे. हिंदू धर्मातील पौराणिक कथांमधून मी अवतार साकारला आहे. ६८ वर्षीय आणि मुळ कॅनडा येथे राहणाऱ्या कॅमेरुनच्या अवतारच्या पहिल्या भागाला प्रेक्षकांचा तुफान प्रतिसाद मिळाला होता. जगभर या चित्रपटानं मोठी कमाई केली होती. त्याचा पहिला भाग हा २००९ मध्ये प्रदर्शित झाला होता.

तब्बल १३ वर्षानंतर त्याचा दुसरा भाग प्रेक्षकांच्या भेटीला येतो आहे. बऱ्याच वर्षांपासून अवतारच्या दुसऱ्या भागाची प्रेक्षक आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच त्याचे अॅडव्हान्स बुकींग मोठ्या प्रमाणात झाले आहेत. अवतार द वे ऑफ वॉटरची पहिली झलकही प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रिय झाली आहे. जगातील सर्वाधिक खर्चिक चित्रपट म्हणूनही अवतारच्या दोन्ही चित्रपटांचे नाव घेतले जाते. त्यातील ग्राफीक्स हे कमालीचे प्रभावी आहेत. एका काल्पनिक विश्वातील हे कथानक प्रेक्षकांच्या मनाचा ठाव घेताना दिसत आहे.