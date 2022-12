By

Avtar The Way Of Water : निसर्गाने आपल्याला आपल्या पृथ्वीच्या रूपात अशी देणगी दिली आहे, ज्याचे रंग जगाच्या प्रत्येक कोपऱ्यात विखुरलेले दिसतील . काही फक्त आपल्या देशात आहेत, तर काही इतर देशांमध्ये. यापैकी काही ठिकाणे इतकी सुंदर आहेत की आपण त्यांना चमत्कार मानतो. चीनमधील नॅशनल पार्कमध्ये असेच दृश्य आपल्याला पाहायला मिळते, जे पाहून कोणालाही आश्चर्य वाटेल.नुकताच हॉलीवूडच्या अवतार या सिनेमाचा सिक्वेल रिलीज झालाय आणि प्रचंड गाजतोय देखील.

भारतातच या सिनेमाने करोडोचे टार्गेट गाठले आहेत. अवतार: द वे ऑफ वॉटर मधील अवतारचे तरंगणारे पर्वत पाहून कोणालाही आश्चर्य वाटेल, परंतु तुम्हाला हे जाणून आणखी आश्चर्य वाटेल की असेच पर्वत पृथ्वीवर देखील आहेत. कुठे, आम्ही तुम्हाला सांगतो. सध्याच्या ग्राफिक्सच्या युगात हे पर्वत अनेकदा खोटे समजले जातात. चीनच्या झांगजियाजी नॅशनल फॉरेस्ट पार्कची छायाचित्रे पाहून लोक गोंधळून जातात.

अवतार चित्रपटाच्या सेट्ससारखे दिसतात पर्वत

अवतार या चित्रपटाच्या पहिल्या भागात हालेलुईया पर्वत दिसला, ही कल्पना नव्हती, तर स्वर्गासारखे सुंदर ठिकाण या पृथ्वीवर देखील अस्तित्वात आहे. झांगजियाजी नॅशनल फॉरेस्ट पार्कमध्ये अशाच प्रकारचे स्तंभ पर्वत आहेत, फक्त ते स्थिर आहेत आणि हवेत तरंगत नाहीत. या चित्रपटाचे दिग्दर्शक जेम्स कॅमेरून आणि प्रॉडक्शन डिझायनर्सनी असेही सांगितले होते की त्यांनी अशा पर्वतांची कल्पना जगातील विविध ठिकाणी असलेल्या पिलर रॉक्स आणि पर्वतांवरून घेतली होती. उद्यानातील सर्वात उंच 3,544 फूट दक्षिणी आकाश स्तंभाला अधिकृतपणे अवतार हल्लेलुईया पर्वत असे नाव देण्यात आले आहे.

शेवटी हे खांब सदृश पर्वत कसे बनवले गेले?

चित्रपटात हे पर्वत जिथे ग्राफिक्स वरून बनवले गेले आहेत, त्या या विचित्र पर्वतांबद्दल सांगितले आहे की ते नैसर्गिकरित्या बनवले गेले आहेत. सततची धूप आणि धूप यामुळे हे पर्वत तयार झाल्याचे सांगण्यात येते. येथे असलेल्या ओलाव्यामुळे खडकांची झीज होत राहते, त्यामुळे वाळूचे खडक आणि क्वार्टझाइट खडकांनी खांबांचा आकार घेतला. युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट केलेले हे चीनमधील पहिले उद्यान होते आणि अवतार या चित्रपटाने त्याला जगभरात फेमस केले