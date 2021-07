सविता बजाज यांच्या मदतीला धावून आले बॉलिवूड कलाकार

By

कोरोना काळात मनोरंजन क्षेत्रातील अनेक कलाकारांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागले. काही दिवसांपूर्वी ज्येष्ठ अभिनेत्री सविता बजाज (savita bajaj) यांनी आर्थिक अडचणींबद्दल सांगितले होते. म्हातारपणी आपल्याकडे पैसे नाहीत, अशी खंत त्यांनी सोशल मीडियावर बोलून दाखवली होती. सविता यांनी कोरोनावर मात केली. तसेच त्यांना फुफ्फुसांचा आजारदेखील आहे. हॉस्पिटलचे बिल भरण्यासाठी त्यांना अडचण येत होती. त्यांना आयसीयुमध्ये दाखल करण्यात आले होते. मात्र उपचाराच्या खर्चासाठीही त्यांच्याकडे पैसे नव्हते. अशा वेळी त्यांच्या मदतीसाठी बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध कलाकार धावून आले आहेत. (ayushmann khurrana jackie shroff send financial help to ailing actor savita bajaj pvk99 )

सिने अँड टीव्ही आर्टिस्ट्स असोसिएशनच्या (CINTAA) नुपूर अलंकार यांनी रुग्णालयात असताना सविता यांची काळजी घेतली. अभिनेत्री राजेश्वरी सचदेव यांनी सविता यांच्याबद्दल सोशल मीडियावर एक पोस्ट लिहिली होती. त्यानंतर आयुषमान खुरानाने त्यांना फोन केला आणि त्यांच्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर केले. तसेच जॅकी श्रॉफने देखील मदत केली आहे. सोनू सूदने ऑक्सिजन सिलेंडर देऊन मदत केली, असे त्यांनी सांगितले. आता सविता यांना डिस्चार्ज मिळाला आहे.

सविता बजाज यांनी निशांत (nishant) , नजराना (najarana) आणि बेटा हो तो ऐसा (beta ho to aisa) या चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. तसेच नुक्कड (nukkad), मायका (mayka) आणि कवच या मालिकांमधून त्या प्रेक्षकांच्या भेटीस आल्या.

