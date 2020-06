बाहुबलीचं लॉकडाऊन व्हर्जन, खुद्द दिग्दर्शकाने शेअऱ केला VIDEO

पुणे - जगभरात कोरोनाने धुमाकूळ घातला आहे. भारतासह अनेक देशांनी कोरोनाला रोखण्यासाठी लॉकडाऊन केलं आहे. अद्याप कोरोनावर औषध सापडलं नसून त्यावर सोशल डिस्टन्सिंग हाच एकमेव उपाय आहे. देशातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या जवळपास पाच लाख इतकी झाली आहे. अशा परिस्थितीत अनेक राज्यांचे सरकार, केंद्र सरकार आणि सेलिब्रिटीसुद्धा त्यांच्या चाहत्यांना काळजी घेण्याचे आवाहन करत आहेत.

कोरोना व्हायरसमुळे लोकांच्या मनात सध्या भीतीचं वातावरण आहे. यामुळे प्रत्येकजण त्यापासून वाचण्यासाठी खबरदारी घेताना दिसत आहे. यातच सोशल मीडियावर आता बाहुबलीचा एक मजेशीर व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यामध्ये बाहुबली आणि भल्लालदेव म्हणजेच प्रभास आणि राणा दग्गुबाती लढताना दिसत आहेत. मात्र यात दोघांनीही मास्क घातल्याचं दिसतं.

बाहुबलीमधील या व्हिडिओच्या माध्यमातून लोकांना कोरोना बाबत जनजागृतीचा संदेश दिला जात आहे. बाहुबलीचे दिग्दर्शक एसएस राजामौळी यांनी हा व्हिडिओ ट्विटरवर शेअर केला आहे. त्यांनी म्हटलं की, मला आशा आहे की सर्वजण सुरक्षित असतील आणि याकाळात लोक काळजी घेतील. आता माहिष्मतीमध्येही मास्क घालणं गरजेचं आहे. व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड लोकप्रिय झाला आहे. प्रभासच्या चाहत्यांनीही याला पसंती दिली आहे.

Good job @avitoonindia and @coollazz #Unitedsoft VFX Studio team! #BBVsCOVID #IndiaFightsCorona #StaySafe

I hope everyone stays safe and exercise caution in these times. pic.twitter.com/kmhOyK3012

— rajamouli ss (@ssrajamouli) June 26, 2020