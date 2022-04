Marathi Entertainment: राजेश्वरीच्या पात्रात झळकणारी भाग्यश्री लिमये प्रेक्षकांना जरी मलिकेत कठोर वाटत असली तरी प्रत्यक्ष जीवनात ती अतिशय भाऊक स्वभावाची दिसून (Marathi Actress) येते.मागील वर्षी ७ एप्रिलला भाग्यश्रीच्या वडीलांचे निधन झाले.त्यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.दोन दिवसांच्या उपचारानंतर त्यांना अतिदक्षता विभागात दाखल करण्यात आले आणि तिथेच त्यांनी अखेरचा श्वास (Bhagyashree Limaye) सोडला.आज भाग्यश्रीच्या वडीलांना जाऊन एक वर्ष पूर्ण झाले.त्यांच्या आठवणीत भाग्यश्रीने सोशल मिडीयावर एक फोटो पोस्ट करत अत्यंत भावूक शब्दांत लिहीले की,' तुम्हाला जाऊन एक वर्ष लोटले तरी तुम्ही हयात नसल्याचा विश्वासच बसत नाही.

तिच्या या पोस्टवर सारंग साठ्ये,स्पृहा जोशी,सायली संजीव या कलाकारांनी भाग्यश्रीचे सांत्वन करत पोस्टवर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.भाग्यश्रीने यापूर्वी तिच्या सोशल मीडिया पोस्टमधे वडिलांच्या आकस्मिक निधनाबद्दल शोक आणि दुःख व्यक्त केले होते. तिच्या आजच्या पोस्ट मधे तिने दु;ख व्यक्त करत,तुम्हाला जाऊन एक वर्ष झाले आणि अजूनही विश्वास बसत नाही! मला तुमची आठवण येते!

