Sofia Hayat Health: बिग बॉस फेम सोफिया हयात गेल्या काही दिवसांपासून इंडस्ट्रीतून गायब आहे. तिची काहीच बातमी मिळत नव्हती. पण आता ती पुन्हा चर्चेत आली आहे आणि सोफियानं स्वतःच सांगितलं आहे की नेमकी इतके दिवस ती कुठे होती आणि काय करत होती. एका मोठ्या सर्जरीनंतर सोफिया आता त्या दुखापतीतून बरी होत आहे असं तिनं सांगितलं आहे.

नुकतंच सोफियानं आपल्या सर्जरीची निशाणी दाखवत एक छोटा व्हिडीओ शूट केला आहे. सोफिया म्हणाली आहे,''मला या गोष्टीचा गर्व वाटतो की सर्जरीनंतरही मला स्वतःमध्ये खूप उर्जा निर्माण झाल्यासारखं वाटत आहे. माझ्या आतड्यांना ऑपरेशन दरम्यान माझ्या पोटांवर ठेवत जवळजवळ ६ सेंटीमीटर मोठ्या असलेल्या पुळीला काढून टाकण्यात आलं होतं''.(Bigg Boss Fame Sofia Hayat says my body is not to feet to go to washroom)

सोफिया हयातनं पोस्टमध्ये पुढे लिहिलं आहे,''खूप वेळ लागतोय यातनं बरं व्हायला. मला मानसिक रित्या खंबीर होण्याची खूप गरज होती,अध्यात्मिक शक्तीची देखील आवश्यकता होती,कारण माझं शरीर चालण्यासाठी,शिंकण्यासाठी तसंच अंथरुणावरनं उठून वॉशरुमपर्यंत जाण्यासाठीही परवानगी देत नव्हतं''.

''माझं कुटुंब माझ्यासोबत नव्हतं त्यामुळे माझी काळजी मलाच घ्यायची होती. मी माझ्या मित्रपरिवारातील लेडी क्लाउडिया आणि यफके स्टर्म यांचे मनापासून आभार मानेन, ज्यांनी माझी काळजी घेतली,माझ्यासोबत राहिले. तेच माझं खरं कुटुंब आहे आणि माझं त्यांच्यावर खूप प्रेम आहे कारण मला हे माहित आहे की त्यांचे माझ्यावर खूप प्रेम आहे''.

सोफियानं याआधी व्हिडीओ पोस्ट केले होते आणि सर्जरीविषयी विस्तारपणे लिहिलं होतं. सोफिया म्हणाली होती,''माझ्या शरीरातील ६ सेंटीमीटरचा सिस्ट काढला गेला. मी आधी एवढी आजारी कधीच पडले नव्हते. माझा सुजलेला चेहराल ते हार्टअटॅकची लक्षणं..असं बरंच या आजारा दरम्यान मी झेललं. पण देवाच्या कृपेनं मी ठीक आहे.''

याआधी सोफियाला हॉस्पिटलमध्ये भरती केलं गेलं होतं जेव्हा तिची शुद्ध हरपली होती कारण तिच्या शरीरातून आयोडिन मोठ्या प्रमाणात कमी झालं होतं. तिनं मृत्यूला जवळून पाहिल्याचं तेव्हा एका मुलाखतीत म्हटलं होतं.