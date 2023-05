Nawazuddin Siddiqui on the kerala story: सुदिप्तो सेन दिग्दर्शित 'द केरळ स्टोरी' सिनेमाच्या रिलीजनंतर संमिश्र प्रतिक्रिया ऐकायला मिळत आहेत. काहींनी सिनेमाचं समर्थन केलंय तर काहींनी सिनेमावर बंदी आणण्याची मागणी केला होती.

यादरम्यान काही सिनेक्षेत्रातील मंडळींनीही आपल्या प्रतिक्रिया या सिनेमावर दिल्या आहेत. यामध्ये एक नाव अनुराग कश्यपचं देखील आहे.(Nawazuddin Siddiqui on the kerala story know what he said)

अनुराग कश्यपनं 'द केरळ स्टोरी' च्या बंदी विरोधात भाष्य केल्याचं दिसून आलं. त्याचं म्हणणं होतं की, असं कोणत्याही सिनेमावर बंदी आणायला नको. आता बॉलीवूड अभिनेता नवाझुद्दिन सिद्दिकीनं अनुराग कश्यपच्या विधानाचं समर्थन केलं आहे. नुकतीच त्यानं एका दूरचित्रवाहिनीला मुलाखत दिली,ज्यात तो म्हणाला आहे,''अनुराग कश्यपच्या वक्तव्याचं मी समर्थन करतो''.

अनुराग कश्यपच्या वक्तव्याचं समर्थन करण्यासोबत त्यानं असं देखील म्हटलं की, ''जर कोणता सिनेमा किंवा पुस्तक कुणाच्या भावना दुखावत असेल तर ते मात्र चुकीचं आहे. आम्ही सिनेमा प्रेक्षकांना मानसिक त्रास व्हावा म्हणून किंवा त्यांच्या भावना दुखावल्या जाव्यात यासाठी बनवत नाही''.

नवाझुद्दिन सिद्दिकीनं पुढे म्हटलं की,''समाजाला एकत्रित बांधण्यासाठी आणि लोकांमध्ये प्रेम भावनेचा प्रसार करण्यासाठी आम्ही सिनेमे बनवतो. सिनेमा यासाठीच बनवावा ही आमची जबाबदारी आहे, पण जर का सिनेमा लोकांमध्ये द्वेषभावना निर्माण करत असेल तर ते पूर्णपणे चुकीचं आहे. सिनेमानं जगाला जोडायचं आहे,तोडायचं नाही''.

वादानं घेरलेलं असतानाही 'द केरळ स्टोरी' बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई करताना दिसत आहे. हा सिनेमा ५ मे,२०२३ रोजी थिएटरमध्ये रिलीज झाला होता. आणि १९ दिवसाच्या आत या सिनेमानं २०६ करोडहून अधिक कमाई केली आहे.

नवाझुद्दिन सिद्दिकी विषयी बोलायचं झालं तर सध्या तो त्याच्या 'जोगिरा सारा रा रा..' मुळे चर्चेत आहे. हा सिनेमा २६ मे रोजी रिलीज होत आहे. या सिनेमात त्याच्यासोबत नेहा शर्मा देखील मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे.