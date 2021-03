'राम सेतू' टीमची अयोध्यावारी; 'जय श्री राम' म्हणत करणार शूटिंगचा श्री गणेशा  

बॉलिवूडमध्ये खिलाडी म्हणून ओळखला जाणारा अभिनेता अक्षय कुमारचा चाहता वर्ग मोठा आहे. त्याच्या चित्रपटातील अभिनयाने आणि स्टन्टने तो प्रेक्षकांचे मन जिंकतो. बच्चन पांडेचे शुटींग संपवून आता 'राम सेतू' या चित्रपटाच्या शुटींगसाठी अक्षय सज्ज झाला आहे. अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिस, नुसरत भरुचा आणि अक्षय रामजन्मभूमी आयोध्याला रवाना झाला आहे. नुकताच अक्षयने जॅकलिन आणि नुसरतसोबतचा विमानतळावरील फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. हे तिघेही खासगी विमानाने मुंबईतून अयोध्याला रवाना झाले आहेत. अक्षयने या फोटोला कॅप्शन दिले,'एक खास चित्रपट, एक खास सुरुवात. टीम अयोध्याला रवाना झाली आहे. हा प्रवास सुरू झाला आहे आणि आम्हा सर्वांना तुमच्या शुभेच्छा आवश्यक आहेत'. या फोटोला अक्षयच्या चाहत्यांनी कमेंट करून शुभेच्छा दिल्या. काही महिन्यांत या चित्रपटाच्या काही भागाचे अयोध्येत शूट केले जाईल. त्यानंतरच्या राहिलेल्या भागाचे शूटिंग मुंबईत होणार आहे.

राम सेतू चित्रपटात अक्षय पुरातत्वशास्त्रज्ञाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. या चित्रपटाचे कथानक तर्क, विज्ञान आणि इतिहासवर आधारित आहे. राम सेतू चित्रपटाचा पोस्टर पाहून अक्षय कुमारच्या चाहत्यांना चित्रपटाबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

दिग्दर्शक अभिषेक शर्मा यांनी चित्रपटाबद्दल एका मुलाखतीत सांगितले की,'अक्षय या चित्रपटात पुरातत्वशास्त्रज्ञच्या भूमिकेत दिसणार आहे. चित्रपटातील त्याची भूमिका आणि लूक अनेक भारतीय शास्त्रज्ञांची प्रेरणा घेऊन करण्यात येत आहे. अक्षय त्याच्या चित्रपटातील नव्या लूकने फॅन्सला अश्चर्यचकित करायला तयार आहे.

A special film, a special start...Team #RamSetu off to Ayodhya for the mahurat shot. And so the journey begins.

Need special wishes from all you guys @Asli_Jacqueline @Nushrratt #AbhishekSharma #CapeOfGoodFilms @Abundantia_Ent pic.twitter.com/AqdXeVZYGx

— Akshay Kumar (@akshaykumar) March 18, 2021