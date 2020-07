रोहित शेट्टीचा दिलदारपणा; मुंबई पोलिसांसाठी उपलब्ध करून दिली तब्बल 'इतकी' हॉटेल्स....

मुंबई : कोरोना महामारीच्या काळात आपल्यासाठी झटत आहेत ते डॉक्टर्स, नर्सेस, अन्य वैद्यकीय कर्मचारी तसेच पोलिस आणि पालिका कामगार. आपल्या जीवाची बाजी लावून ते रात्रंदिवस झटत आहेत. अशा कोरोना योद्धांना प्रोत्साहन देण्यासाठी काही सेलिब्रेटींनी गाणी बनविली आहेत तर काही सेलिब्रेटी आपपल्या परीने मदत करीत आहेत.

अभिनेता अक्षय कुमार, दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांनी पोलिसांना मदतीचा हात दिला आहे. रोहित शेट्टीने या अगोदर पोलिसांना आराम करण्यासाठी आठ हॉटेल्स उपलब्ध करून दिली होती. आता पुन्हा एकदा रोहित शेट्टी पोलिसांना मदत करण्यासाठी पुढे सरसावला आहे. आता त्याने तब्बव अकरा हॉटेल्स पोलिसांना आराम करण्यासाठी उपलब्ध करून दिली आहेत.

दिग्दर्शक रोहित शेट्टी हा नेहमीच अशा प्रसंगी धावून येत असतो. सध्या कोरोनासारख्या महामारीत तो वारंवार मदत करीत आहे. आता त्याने तब्बल अकरा हॉटेल्स पोलिसांसाठी उपलब्ध केली आहेत. याबद्दल पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी सोशल मीडियावर रोहितचे आभार मानले आहेत.

We thank Mr #RohitShetty, who has been a source of continued support for the men and women in Khaki ever since the onset of the #COVID19 pandemic.

Mr. Shetty has facilitated 11 hotels with unlimited occupancy for our on-duty personnel #TakingOnCorona on the streets of Mumbai

— CP Mumbai Police (@CPMumbaiPolice) July 11, 2020