Jacqueline Fernandez: जॅकलिन फर्नांडिस बॉलीवूडच्या ब्युटी क्वीन्सपैकी एक आहे. जॅकनिच्या सौंदर्यांवर तिचे चाहते मनापासून फिदा आहेत. अभिनेत्रीनं आपल्या करिअरची सुरुवात मॉडेलिंग पासून केली. बॉलीवूड सिनेमांची ग्लॅमरस अभिनेत्री म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जॅकलिनने २००६ मध्ये श्रीलंका मिस युनिव्हर्स हा ताज पटकावला होता, याच ब्युटी कॉन्टेस्ट मधला एक व्हिडीओ आता अनेक वर्षांनी व्हायरल होताना दिसत आहे,ज्यामुळे जॅकलिनला लोक जोरदार ट्रोल करताना दिसत आहेत. (Bollywood: Jacqueline Fernandez trolled after her video on cosmetic surgery goes viral)

श्रीलंका मिस युनिव्हर्सच्या कॉनेस्ट दरम्यान प्रश्नोत्तरांचा राऊंड सुरु असताना जॅकलिनला कॉस्मेटिक सर्जरीवर प्रश्न विचारला गेला होता. याचं जॅकलिननं जे उत्तर दिलं,ते आता व्हायरल होत आहे. जॅकलिननं दिलेलं उत्तर लोकांना खोटं,नाटकी वाटत आहे. आणि यावरवनंच लोक तिला ट्रोल करत आहेत.

कॉस्मेटिक सर्जरीच्या प्रश्नावर जॅकलिननं म्हटलं होतं-''मी असं मानते की कॉस्मेटिक सर्जरी एक अनफेअर अॅडव्हान्टेज आहे, हे खूपच कृत्रिम आहे.आणि एखाद्या ब्युटी पीजेंटमध्ये तर कॉस्मेटिक सर्जरी केलेल्यानं येऊच नये. महिलांचं नैसर्गिक सौंदर्य आपण सेलिब्रेट करायला हवं. कारण हे सुद्धा लक्षात घेतलं पाहिजे की कॉस्मेटिक सर्जरा कोण अफोर्ड करू शकतं आणि कोणाला याचा खर्च परवडणार नाही. ब्युटी पीजेंट चा कॉस्मेटिक सर्जरीशी दूरदूरपर्यंत संबंध नसला पाहिजे''.

कॉस्मेटिक सर्जरीवर जॅकलिनचा व्हिडीओ व्हायरल होताचा लोकांनी यावर प्रतिक्रिया द्यायला सुरुवात केली आहे. काही लोकांनी जॅकलिनचे समर्थन केले आहे तर काही लोकांनी तिच्या विरोधात आवाज उठवत तिची खिल्ली देखील उडवली आहे. एका नेटकऱ्यानं जॅकलिनला ट्रोल करत लिहिलं आहे की-'हाहा...बघा कोण बोलत आहे'. तर आणखी एका नेटकऱ्यानं लिहिलं आहे की- 'ही आता केवढी वेगळी दिसते'. तर आणखी एकानं लिहिलं आहे-'हिला ओळखायला मला किती वेळ लागला'. आता यावरनं अंदाज लागलाच असेल की जॅकलिननं स्वतः कॉस्मेटिक सर्जरी केली आहे तरी ती त्याच्या विरोधात नाटकी,खोटं बोलताना दिसल्यानं लोक भडकलेयत.

जॅकलिन विषयी बोलायचं झालं तर गेल्या काही दिवसांपासून ती सुकेश सोबतचं नातं आणि मनी लॉन्ड्रिंग केस मुळे चर्चेत आहे. जॅकलिनवर सुकेशकडून करोडोचे गिफ्ट स्विकारल्याचा आणि त्याचे गुन्हे माहित असूनही ते लपवून ठेवल्याचा आरोप आहे. तिच्या वर्कफ्रंट विषयी बोलायचं झालं तर नुकतीच ती आपल्याला 'रामसेतू' सिनेमात दिसली होती. जॅकलिन आता रोहित शेट्टीच्या 'सर्कस' सिनेमातही दिसणार आहे,जो पुढील वर्षी रिलीज होत आहे.