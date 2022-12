By

Kareena Kapoor New Year Resolution: बॉलीवूडमध्ये गेल्या दोन दशकाहून अधिक काळ अनेक सिनेमातून वेगवेगळ्या भूमिका साकारत करिना कपूरनं आपला मोठा चाहता वर्ग निर्माण केला आहे. करिनानं आपला मार्ग स्वतः निवडला आणि त्यावर योग्य दिशेने प्रवास करत आपलं करिअर घडवलं. अर्थात कपूर कुटुंबाला शोभेल असं काम तिनं करून दाखवलं.(Bollywood: Kareena Kapoor Khan reveals her 2023 new year resolution)

हेही वाचा: Chaavi Mittal: छवी मित्तलने दाखवले ब्रेस्ट कॅन्सर सर्जरीचे व्रण, म्हणाली,'हीच या वर्षाची कमाई..'

नुकत्याच एका मुलाखतीत तिनं आपल्या अभिनय कारकिर्दीविषयी बोलताना काही खुलासे केले आहेत. ती म्हणाली,''कपूर कुटुंबातील प्रत्येकजण कलाकार आहे पण प्रत्येकाची जर्नी एकसारखी राहिलेली नाही,ती वेगवेगळी आहे. जसं माझे वडील रणबीर कपूर आणि काका Rishi Kapoor यांचा इंडस्ट्रीतला प्रवास खूप वेगळा राहिलाय तसंच माझा आणि माझी बहिण करिष्माचा प्रवासही खूप वेगळा आहे. प्रत्येकानं आमच्या कुटुंबात स्वतःचा एक मार्ग निवडला आणि त्यावर चालताना यश मिळवून दाखवलं,स्वतःला सिद्ध करून दाखवलं आणि अशा कुटुंबाचा मी भाग आहे याचा मला कायम अभिमान राहील''.

करिना कपूर सध्या नवीन वर्षाचं स्वागत करायला आपला पती सैफ अली खान आणि मुलं तैमूर आणि जेह सोबत स्वित्झर्लंडला रवाना झाली आहे. करिनानं या मुलाखतीत आपल्या नवीन वर्षातील संकल्पांना देखील उजाळा दिला. ती म्हणाली,''या वर्षात मी गोष्टी बॅलन्स ठेवायला शिकणार आहे. जेव्हा तुम्हाला दोन मुलं असतात आणि त्यातूनही तुम्हाला काम करायचं असतं तेव्हा अनेकदा तारांबळ उडते..अगदी एका पायावर उभं राहून जसं आपण आपलं शरीर बॅलन्स करण्याचा प्रयत्न करतो त्यावेळी जशी कसरत आपण करतो तशीच कसरत मुलं सांभाळून काम करताना होते''.

हेही वाचा: Bhumi Pednekar: 'लस्ट स्टोरीज' मधील इंटिमेट सीन देताना घाबरली होती भूमी; म्हणाली,'माझ्या अंगावरील कपडे..'

नवीन वर्षात आपल्याला जास्तीत जास्त वेळ आपल्या पालकांसोबत घालवायचा आहे असं देखील करीना म्हणाली. तसंच, अधिकाधिक आनंदी राहण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत असं नमूद करताना करिनानं एक कानमंत्र चांगला दिलाय. तिनं सांगितलं,प्रत्येकजण नवीन वर्षात काहीना काही मोठं करायचं असा संकल्प करेल.पण त्याआधी सर्वांनी नवीन वर्षात आनंदी आणि समाधानी राहायचा संकल्प करा.

हेही वाचा: Marathi Serial: 'जेव्हा कारमधले सीन शूट होतात तेव्हा..', जुई गडकरीनं शेअर केली पडद्यामागची कसरत

सध्या करिना आपल्या कुटुंबासोबत स्वित्झर्लंडच्या सौंदर्याचा आनंद घेतेय. करिनाचं हे सगळ्यात आवडीचं डेस्टिनेशन आहे. करिना जवळपास 3 वर्षांनी तिथं जातेय, त्यामुळे आपण खूप उत्सुक आहोत असं देखील आपल्या पोस्टमधनं तिनं नमूद केलं होतं.