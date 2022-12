By

Nora Fatehi: गेल्या काही दिवसांपासून जॅकलिन फर्नांडिस कॉनमॅन सुकेश चंद्रशेखरच्या २०० कोटी रुपयांच्या खंडणी प्रकरणात सहआरोपी असल्यामुळे चर्चेत आली आहे. सुकेशकडून महागडे गिफ्टस आणि पैसे घेतल्याचा आणि त्याचे गुन्हे माहित असूनही ते लपवून ठेवल्याचा आरोप तिच्यावर केला गेला आहे.

मनी लॉन्ड्रिंग केस संदर्भात चौकशी दरम्यान जॅकलिनने नोरा फतेहीचं नाव देखील ईडी समोर घेतलं होतं. यामुळे नोराची देखील ईडीनं कसून चौकशी केली होती. त्यात नोरा दोषी आढळली नाही. पण जॅकलीनवर खवळली मात्र नक्कीच. आणि याचाच राग म्हणून नोराने जॅकलिनविरोधात मानहानीचा दावा केला आहे. (Nora Fatehi taunts jacqueline fernandez after filing defamation case against her)

जॅकलिन फर्नांडिस विरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल केल्यानंतर, नोरा फतेहीने तिच्या संगोपना संदर्भात आणि संस्कारांविषयी एक पोस्ट शेअर केली आहे, जी वाचल्यावर वाटतं की नोरा जणू जॅकलिनला सुनावत आहे,तिला झापत आहे. नोराने याआधी जॅकलिनवर आरोप केला होता की जॅकलिनने चुकीची माहिती ईडीला देऊन तिची प्रतिष्ठा खराब करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

नोराने तिच्या संगोपनाबद्दल एक पोस्ट शेअर केली आहे. नोरा फतेहीने गुरुवारी इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली, ज्यात तिने तिच्या पालकांनी तिचे संगोपन कसे केले आहे याविषयी सांगताना आपण "लोकांचा गैरफायदा घेत नाही" हे आवर्जून नमूद केले आहे.

पोस्टमध्ये नोरानं म्हटलं आहे, "माझ्या पालकांनी मला लोकांचा फायदा घेण्यासाठी वाढवले ​​नाही, माझा हेतू नेहमीच शुद्ध असतो. आम्ही एकसारख्या नाही''. ही पोस्ट स्पष्ट सूचित करत आहे की यातून नोरानं जॅकलिनवर निशाणा साधला आहे.

जॅकलिन फर्नांडिसने आपली बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला आणि स्वत:च्या हितासाठी माझे करियर आणि कारकीर्द उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला, असे नोरा फतेहीचे म्हणणे आहे.

12 डिसेंबर रोजी, नोराने जॅकलिन फर्नांडिस विरुद्ध मानहानीचा दावा दाखल केला होता . तथापि, जॅकलिनच्या वकिलाने म्हटले आहे की,'अभिनेत्रीने नोराबद्दल सार्वजनिक प्लॅटफॉर्मवर काहीही सांगितलेले नाही आणि त्यामुळे बदनामीचा प्रश्नच उद्भवत नाही'.