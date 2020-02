BoycottTakht : 'हिंदू टेररिस्ट' ट्विटमुळे उफाळला नवा वाद; लेखकाला...

बॉलिवूड चित्रपट निर्माता-दिग्दर्शक करण जोहर 'तख्त' नावाचा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला घेऊन येत आहे. चित्रपटाच्या शूटिंगला सुरवात होण्याच्या अगोदरपासूनच त्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे सोशल मीडियातही या चित्रपटाची चर्चा वारंवार होत होती. आता ट्विटरवर या चित्रपटावर बंदी घालण्यात यावी, असा ट्रेण्ड सुरू झाला आहे. चित्रपटाचे कथा लेखक हुसेन हैदरी यांनी हिंदूंना दहशतवादी म्हटल्याने सोशल मीडियात या चित्रपटावर टीकेची झोड उठवण्यात येत आहे.

These jokers @karanjohar & @DharmaMovies use him as a writer for thier movie #Takht . Who abuses Hindus, Hinduism & Bharat day & night #BoycottTakht #Takht pic.twitter.com/VjeWpzfSLx

Use Two Words for Bollywood

हुसेन हैदरी यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, 'हे दोन शब्द जपून वापरा, शब्द महत्त्वाचे आहेत. हिंदू दहशतवादी.' हैदरी यांनी ट्विटरवर या आशयाचे ट्विट केल्यानंतर या चित्रपटाच्या पूर्ण टीमवर नेटकऱ्यांनी निशाणा साधला आहे. वादग्रस्त ट्विट करणाऱ्या लेखकाला तख्त चित्रपटाच्या प्रोजेक्टमधून काढून टाकण्याची मागणीही नेटकऱ्यांनी करण जोहरकडे केली आहे. #BoycottTakht असा ट्रेंड ट्विटरवर ट्रेंडिंग आहे.

Dear @karanjohar

Just wanted to your stand on this tweet by your employer @hussainhaidry

With no response, we are certainty going to #boycotttakht .

Anyways most of bollywood movies always show muslim as being victim but this kind of hinduphobic guy is one notch up... https://t.co/Q8jkFqSilH

— नितिन (@nitinsanodiya) February 24, 2020