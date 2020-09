ड्रग्स प्रकरणासंबंधी साऊथ अभिनेत्रीच्या घरावर सीसीबीचा छापा, अभिनेत्रीला घेतलं ताब्यात

मुंबई- सुशांत सिंह प्रकरणात एकीकडे शुक्रवारी सकाळी एनसीबीने रिया चक्रवर्ती, सॅम्युअल मिरांडा आणि शौविकच्या घरी धाड टाकली तर दुसरीकडे ड्रग्स प्रकरणासंबंधी आज शुक्रवारी सकाळी सेंट्रल क्राईम ब्रांच बेंगळुरुने कन्नड सिने अभिनेत्री रागिणी द्विवेदीच्या घरी धाड टाकली. ३ तास चाललेल्या या धाडीनंतर मोबाईल आणि लॅपटॉप जप्त करत रागिणीलाही ताब्यात घेतलं गेलं आहे.

हे ही वाचा: मुंबई पोलिसांबद्दल 'जजमेंटल' होऊन 'पंगा' घेऊ नकोस, मनसेची कंगनाला धमकी

सेंट्रल क्राईम ब्रांचच्या टीमने बेंगळुरुमध्ये अभिनेत्री रागिणी द्विवेदीच्या घरी धाड टाकली आणि तिला ताब्यात घेतलं. क्राईम ब्रांच टीमने जवळपास ३ तास तिच्या घराची झडती घेतली.तसंच रागिणीची तिच्या घरीच काहीवेळ चौकशी केली. याशिवाय तिचा मोबाईल आणि लॅपटॉप देखील जप्त केला. अभिनेत्री रागिणीच्या घरी धाड टाकण्यासाठी पोहोचलेल्या टीमचे काही फोटो समोर आले आहेत ज्यामध्ये अधिकारी त्यांची ड्युटी करताना दिसत आहेत.

Karnataka: A search by Central Crime Branch (CCB) is underway at the residence of Kannada actress Ragini in Bengaluru, in connection with a drug case. pic.twitter.com/4HtUqTUwrq

— ANI (@ANI) September 4, 2020