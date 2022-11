Charu Asopa: गेल्या काही दिवसांपासून सुश्मिता सेनचा भाऊ राजीव सेन आणि त्याची पत्नी चारू असोपाचं वैवाहिक आयुष्य भलतंच चर्चेत आहे. या दोघांमधील वाद आता रस्त्यावर आला आहे असं म्हटलं तर चुकीचं ठरू नये. २०१९ मध्ये त्यांचे लग्न झाल्यापासून लगोलग त्यांच्यात वादही सुरू झाले होते. काही दिवसांपूर्वीच दोघं आपल्यातील वाद विसरुन गणपतीच्या शुभमुहूर्तावर एकत्र आल्याचं दिसलं होतं. पण आता पुन्हा त्यांच्यात वाद सुरु झाला असून घटस्फोटापर्यंत विषय पोचल्याचं समोर आलं आहे. (Charu Asopa explosive reaction of rajeev sen cheating and he wants lie detector test on her)

हेही वाचा: Salman Khan: बॉलीवूडच्या भाईजानला मुंबई पोलिसांकडून 'वाय प्लस' सुरक्षा

चारुनं राजीव वर नवे आरोप करत म्हटलं आहे की,राजीव तिला फसवत होता याविषयीचे पुरावे तिच्या हाती लागले आहेत. चारुनं सांगितलं आहे की राजीवच्या बॅगेमध्ये तिला काही अशा गोष्टी सापडल्या होत्या ज्यांनी हे सिद्ध होत आहे की राजीव तिला फसवत होता. चारु असोपा सुरुवातीपासूनच राजीव सेनवर मारहाण केल्याचा आरोप करत आली आहे. राजीवचे त्यावर आता म्हणणे आहे की त्याला लाय डिटेक्टर टेस्ट करायची आहे. तर चारुनं राजीवच्या विरोधात आता एक नवी गोष्ट सांगून खळबळ उडवून दिली आहे.

हेही वाचा: Rajeev Sen: 'ती ड्रामा क्वीन आहे, घटस्फोट हवा होता तर...' सुश्मिता सेनच्या भावाचा बायकोवर पलटवार

चारु असोपानं राजीन सेनवर केलेल्या नव्या आरोपांमुळे पुन्हा एकदा चाहत्यांना हैराण करुन सोडलं आहे. चारुनं म्हटलं आहे की, राजीव सेननं प्रेगनन्सी दरम्यान तिच्यासोबत लबाडी केली होती. ती म्हणाली की, राजीव सेनच्या बॅगेत तिला काही अशा गोष्टी मिळाल्या होत्या ज्यावरनं राजीव आपल्याला फसवतोय हे स्पष्ट झालं होतं आणि आपण त्यानं पूर्णपणे तुटलो होतो. राजीवच्या त्या फसवणूकी संदर्भात आपण कुटुंबाशी बोललो होतो असं देखील चारू म्हणाली. आपलं राजीववर प्रेम होतं म्हणून आपल्याला त्याला एक संधी द्यायची होती आणि म्हणून आपण कोणकंही कठोर पाऊल तेव्हा उचललं नव्हतं.

पिंकविला वेबसाईटसोबत बातचीत करताना चारु असोपानं अनेक गोष्टींचा खुलासा केला आहे. तिनं सांगितलं की,'' प्रेग्नेंसी दरम्यान काही दिवस माहेरी बिकानेरला राहिल्यानंतर मी पुन्हा मुबंईत परतले. राजीव बान्द्र्यातील जीममध्ये वर्क आऊट करण्यासाठी सकाळी ११ वाजता घरातून जायचा आणि थेट रात्री ११ वाजता घरी परतायचा. कधी-कधी रात्री ७,८ किंवा ९ ला देखील यायचा. जेव्हा कधी मी यासंदर्भात त्याला विचारायचे तेव्हा तो मला म्हणायचा की, मी आधी मॅपवर ट्रॅफिक चेक करतो. मग बान्द्यात कॉफी पितो आणि ट्रॅफिक कमी होण्याची वाट पाहतो आणि त्यानंतर घरी यायला निघतो. आणि मी चक्क त्याच्या या बोलण्यावर तेव्हा विश्वासही ठेवला होता''.

चारु पुढे म्हणाली, ''राजीव म्हणायचा की कधी-कधी तो त्याच्या गाडीत झोपतो. अनेकदा इतर काही बहाणे सांगायचा. एकदा राजीव मला न सांगता दिल्लीला गेला, तेव्हा मी घरात इतरत्र पडलेल्या गोष्टी आवरत होते. तेव्हा अचानक मला त्याच्या एका बॅगेत असं काही सापडलं की मला त्यावरनं कळालं की तो मला फसवत आहे. मी ती गोष्ट माझ्या संपूर्ण कुटुंबाला सांगितली. अनेकदा वाद व्हायचे तेव्हा मी राजीवला सोडण्याचा विचार करायचे पण त्याच्यावर इतकं प्रेम केलेलं की त्यावेळेस तो निर्णय फेल ठरायचा आणि मी सगळं विसरुन त्याला सोडण्याचा निर्णय बदलायचे. मी राजीवला नेहमीच दुसरी संधी देण्याचा प्रयत्न केला. माझ्या लग्नाची ३ वर्ष फक्त माझं नवं आयुष्य कधी सुरुवात होईल याची वाट पाहण्यात गेले''.

हेही वाचा: Kantara: पाण्याच्या बॉट्ल्स विकल्या, हॉटेलमध्ये राबला... 'कांतारा'चा हिरो कसा बनला सुपरस्टार?

चारु असोपा आपल्या सगळ्या वैयक्तिक गोष्टी मीडियापर्यंत नेतेय या कारणानं आता राजीव सेन बराच चिंतीत आहे. चारु कुटुंबाचं नाव खराब करतेय असं राजीवचं म्हणणं आहे. आता राजीवनं आपल्या अधिकृत युट्युब चॅनलवर एक व्हिडीओ शेअर करत चारुच्या आरोपांना सडेतोड उत्तर दिलं आहे.

थोडक्यात इथं नमूद करतो की चारुनं राजीव सेनवर कौटुंबिक अत्याचाराचा आरोप केला होता. राजीव आपल्याला मारतो आणि शिवीगाळ करतो असं आरोपात चारुनं म्हटलं होतं. राजीवनं पत्नीच्या या आरोपांना उत्तर देत काही दिवसांपूर्वी एक व्हिडीओ शेअर केला होता.

राजीवने या व्हिडीओत म्हटलं होतं की,चारुनं केलेल्या आरोपांमुळे त्याला धक्का बसला आहे. तो म्हणाला होता,''मी मीडियाकडे जाणार नाही, ना मी माझ्या व्हिडीओतून कोणावर आरोप करत आहे. मी फक्त माझ्याविरोधात जे बोललं गेलं आहे त्याचं उत्तर देतोय''. तो म्हणाला की,'' माझ्या वैयक्तिक आयुष्यात जे घडत आहे ते असं सर्वांसमोर आणण्याची काहीच गरज नव्हती. कुणालाही बदनाम करण्यासाठी मी मीडियाची मदत कधीच घेतली नसती,घेणारही नाही. पण जर कुणी माझ्या विरोधात खोटे आरोप करत असेल तर मी गप्प बसणार नाही,मग मी बोलेन. माझ्याविरोधात जे काही बोललं जात आहे त्याचे काय पुरावे आहेत,मग ते आरोप खरे कसे? तुम्हाला हे खूप विचित्र वाटू शकतं किंवा मी खूपच बालीश बोलत आहे असं देखील वाटू शकतं पण मला वाटतं की एक लाय डिटेक्टर टेस्ट होणं गरजेचं आहे. कारण सत्य समोर येईल,कारण माणूस खोटं बोलू शकतो पण मशीन नाही. कारण मशीन ना तुमची बाजू घेईल ना खोटं बोलेल''.

हेही वाचा: Amitabh Bachchan: अमिताभला 'नॉटी' म्हणू लागलेयत लोक, एका फोटोनं उडवली खळबळ

पुढे राजीव सेन म्हणाला, ''ज्यांना आपलं लग्न वाचवायचं आहे,त्यांनी कौन्सिलरकडे जाणं गरजेचं आहे. पण ही गोष्ट अशा लोकांना सांगणं निरर्थक आहे ज्यांना लग्न टिकवायचंच नाही''. राजीवने आपल्या मुलीविषयी चिंता व्यक्त करत म्हटलं की, ''मला माझी मुलगी आनंदात रहावी,सुरक्षित रहावी असं वाटतंय मग ती माझ्यासोबत किंव चारुसोबत राहो. जियानाची सुरक्षा माझ्यासाठी महत्त्वाची,आणि तिच्या पालनपोषणात कशाचीच कमी रहायला नको''.