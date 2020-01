Fact check : 'छपाक' मध्ये ऍसिड हल्ला करणाऱ्या आरोपीचा बदलला धर्म ?

मुंबई : जेएनयुमध्ये विद्यार्थ्यांवर झालेल्या हणामारीचा निषेध देशभरातून होत असतानाच, बॉलिवूडची मंडळीही या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेताना दिसत आहेत. अशातच 'छपाक'गर्ल दीपिका पदुकोन काल (ता. 7) थेट जेएनयुमध्ये पोहोचली. तिच्या या आंदोलनात सहभागी होण्यावरून सोशल मीडियावर तिला ट्रोल करण्यात येत आहे. #boycottchhapaak असा हॅशटॅग ट्विटरवर ट्रेंड करण्यात आला. तिचा आगामी 'छपाक' चित्रपट कोणीही बघू नका असे आवाहन सोशल मीडियावर केले जात आहे. चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला एक दिवस राहिला असून त्याच्या रिलिज होण्यासाठी सोशल मीडियावर आक्षेप घेतला जातोय.

Chhapak is based on true Real Life story of Laxmi the Асid Attack victim. Then WHY Perpetrator name changed from Nadeem to Rajesh ?? #boycottchhapaak #boycottdeepikapadukone pic.twitter.com/HqE89L2uak

हा वाद इथेच थांबला नसून चित्रपटावर आणखी एक आरोप केला जात आहे. चित्रपटातील मालती अग्रवाल (दीपिका पदुकोन) हिच्यावर अॅसिड हल्ला करणाऱ्या आरोपीचं नाव 'राजेश' असं दाखविण्यात आल्याची चर्चा सोशल मीडियावर सुरु होती. पण, जिच्यावर हा हल्ला झाला आहे ती लक्ष्मी अग्रवालच्या आरोपीचं खरं नाव नदीम खान असं होतं.

Waise why is the perpetrator who threw acid is called ‘Rajesh Sharma’ in that movie instead of Nadeem Khan, who was the REAL culprit who threw acid on Lakshmi Agarwal?

काय झाले ?

त्यामुळे अनेकांनी हे नाव का बदलण्यात आलं आहे ? असा सवाल केला. शिवाय धर्माचं नाव जोडून आरोपीचं नाव हिंदू करण्यात आलं आहे यावर आक्षेप घेण्यात आला. पुराव्याअभावी हे आरोप सोशल मीडियावर करण्यात आले आणि चित्रपट बॉयकॉट करण्याचा ट्रेंड करण्यात आला. भाजपचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनीही एक ट्विट केले ज्यामध्ये त्यांनी लिहिलं, "चित्रपटाचे दिग्दर्शन आणि निर्माते दीपिका पदुकोन यांना एक कायदेशीर नोटीस तयार करत आहे. जर, चित्रपटात मुस्लिम आरोपीचं नाव बदलून हिंदू ठेवण्यात आलं असेल तर ही नोटीस पाठविण्यात येईल. ही बदनामी आहे.''

That is defamation.

Ishkaran is drafting a legal notice to Deepika Padukone & producers, if they have changed name of accused from Muslim in real life to a Hindu name.

हे आहे सत्य...

'स्वराज' नावाच्या मॅगझीनमध्ये चित्रपटात मुस्लिम आरोपीचं नाव हिंदू करण्यात आलं असल्याची माहिती देण्यात आली होती. हा एका प्रकारचा अजेंडा असल्यातचा उल्लेख त्यांनी केला. ही माहिती सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाली आणि लोकांनी हाच मुद्दा धरुन लावला. शिवाय सिनेमा बॅन करण्याचा ट्रेंड केला.

Shocking (or maybe not) that such demonstrable misinformation is carried. I watched the screening last night & can tell you with certainty the religion of attacker has not changed. Film has remained accurate to the case. Opinidia ko bachane ke chakkar mein khud Opindia ban gaye.. https://t.co/Jxc0ZCEDzJ

न्यूजलॉन्ड्री चे सीईओ अभिनंदन सेखरी यांनी याविषयीचे एक महत्त्वपूर्ण ट्विट केले. त्यांनी लिहिलं, "मी चित्रपटाचं स्क्रिनींग पाहिलं आहे. त्यामध्ये आरोपीचा धर्म बदलण्यात आलेला नाही.'' मीडियाशी बोलताना त्यांनी हेही सांगितले की आरोपीचं नाव चित्रपटामध्ये बशीर उर्फ बाबू करण्यात आलं आहे. लक्ष्मी अग्रवालच्या आरोपीचं नाव नईम खान होतं आणि त्याला गुड्डू या नावाने बोलवत असत. त्यामुळे राजेश या नावाचा करण्यात आलेला दावा खोटा आहे. पत्रकार राधिका शर्मानेही हा दावा खोटा असल्याचं सांगितलं आहे.

#Chhapaak trends on Twitter - and no its screen villain is neither 'Nadeem' nor 'Rajesh'.

Unlike the #FakeNews peddlers, I was fortunate to watch a special screening of the film last evening.

Here goes, my report for @PTI_News. https://t.co/HhNIEjRDya

— Radhika Sharma (@KhayalaBibi) January 8, 2020