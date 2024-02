मनोरंजन

Cocktail 2 : 'तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही...' 'कॉकटेल २' मध्ये सैफ-दीपिका नव्हे तर 'या' कलाकारांना मिळणार संधी?

Not Saif-Deepika but 'these' actors will get a chance in 'Cocktail 2' : प्रसिद्ध अभिनेता सैफ अली खान, दीपिका पदुकोण आणि डायना पेंटी यांच्या कॉकटेल चित्रपटानं धमाल उडवून दिली होती.