गोव्यातील सरकारी जागेत सुरु होतं पुनमचं बोल्ड शुटिंग

मुंबई - बॉलीवूडमध्ये जे काही निवडक वादग्रस्त अशी काही व्यक्तिमत्वं आहेत त्यात पुनम पांडेचा नंबर फार वरचा आहे. प्रसिध्दीसाठी ती काहीही करु शकते याची प्रचिती तिचे चाहते आणि नेटक-यांना आली आहे.

आपल्या अकाऊंटवरुन नादग्रस्त फोटो शेयर करणे, वादग्रस्त विधाने करुन प्रसिध्दीच्या झोतात राहणे पुनमला जमले आहे. आता ती तिच्या अशाच प्रकारच्या कृत्यामुळे वादात सापडली आहे. याचं कारण म्हणजे ती गोव्यातील एका सरकारी जागेत एक बोल्ड शुट करत होती.

सरकारी जागेत बोल्ड शुटिंग केल्याप्रकरणी तिच्याविरोधात एकाने पोलिसांत तक्रार दिली आहे. सरकारी जागेत अशाप्रकारचे चित्रिकरण करण्याची परवानगी पुनमला कोणी दिली असा सवाल त्या तक्रारदारानं विचारला आहे. हे असे कृत्य म्हणजे आपणचं आपल्या संस्कृतीचं अधपतन केल्यासारखे आहे. तेव्हा यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी असे तक्रारीत म्हटले आहे.

Goa: FIR filed against an unknown person at Canacona PS for shooting of vulgar video featuring actress Poonam Pandey. Offence registered under IPC. Also, women's wing of Goa Forward Party filed a complaint against Pandey for shooting obscene video at Chapoli Dam

