Viral Video: सेलिब्रिटी आणि त्यांच्या कामाप्रती चाहत्यांचे वेड काय टोकाचं असतं हे आपल्यापैकी अनेकांनी पाहिलं असेल किंवा अनुभवलं देखील असेल. काही दिवसांपूर्वीच बॉलीवूडचा सिंगर अंकित तिवारीला देखील त्याच्या एका चाहत्याचा भयानक अनुभव आलेला आहे. 'तेरी गलियां' फेम सिंगर अंकित तिवारी राहत असलेल्या इमारतीत त्याचा एक क्रेझी चाहता अचानक घुसला. सुरक्षा रक्षकांनी या चाहत्याला थांबवण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला पण त्या चाहत्याला काहीही झालं तरी अंकितला भेटायचा ध्यास लागला होता. (Crazy Fans enters in ankit tiwari house threatens to self harm if singer does not meet)

जवळपास ३० मिनिटांपर्यंत सुरक्षारक्षकानं चाहत्याला थांबवण्याचा आणि समजावण्याचा कसून प्रयत्न केला पण चाहता काही ऐकेना त्यानं जोर-जोरात ओरडायला सुरुवात केली आणि कुणी आपलं ऐकेना हे पाहता त्यानं हाताची नस कापून घेण्याची धमकी दिली. शेवटी अंकित तिवारीला आपल्या त्या क्रेझी चाहत्याला भेटायला यावेच लागले. अंकितला पाहताच तो चाहता थेट त्याच्या पायावर डोकं ठेवून रडू लागला. जेव्हा अंकितनं त्याला अलिंगन देत समजावलं तेव्हा तो चाहता तिथून जायला तयार झाला.

अंकित तिवारीला याविषयी विचारताच तो म्हणाला, ''तो अनुभव माझ्यासाठी शॉकिंग होता. एक गायक म्हणून मी जेव्हा परफॉर्म करतो तेव्हा मी अनेक लोकांना भेटतो. पण हा अनुभव खरंच खूप वेगळा होता. त्या चाहत्यानं काही अशा गोष्टी केल्या ज्यानं मला धक्का बसला होता. तो मला भेटण्याच्या इच्छेपोटी स्वतःला नुकसान करू पाहत होता. धमक्या देत होता,हाताची नस कापून घेईन म्हणत होता''.

अंकित तिवारी पुढे म्हणाला,''त्यावेळी माझ्याकडे फक्त दोन पर्याय होते. एक मी पोलिसांना बोलवावं आणि दुसरं स्वतः खाली जाऊन त्याला भेटावं म्हणजे सगळं प्रकरण निवळेल. मी त्यातला दुसरा पर्याय निवडत चाहत्याला भेटायला खाली गेलो आणि भेटलो''. 'तुला भिती वाटत होती का?' असं विचारल्यावर अंकित म्हणाला, ''नाही,मला आधी भिती मुळीच वाटली नाही,पण जेव्हा मी त्याला भेटलो तेव्हा मी घाबरलो होतो''. अंकित तिवारीचा चाहत्यासोबत झालेला हा आमना-सामना सध्या सोशल मीडियावर लोकांचे मात्र भरपूर मनोरंजन करत आहे.