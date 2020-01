'तो' दीपिकासाठी रात्रभर वाट पाहत होता ती आली अन्....

मुंबई : आपल्या आवडत्या हिरोसाठी चाहते काय करू शकतात याचे उदाहरण आज (रविवार) मुंबई विमानतळावर पाहायला मिळाले. अभिनेत्री दीपिका पदुकोनचा आज वाढदिवस असून, तिच्या वाढदिवसानिमित्त केक कापण्यासाठी एक चाहत रात्रभर मुंबई विमानतळाबाहेर केक घेऊन वाट पाहत बसल्याचे समोर आले आहे.

