Deepika Padukone: बॉलीवूड इंडस्ट्रीतील फेव्हरेट कपल रणवीर सिंग आणि दीपिका पदूकोण अनेकदा आपल्यातील केमिस्ट्रीमुळे चर्चेत असतात. या जोडीकडे आदर्श जोडपं म्हणून देखील पाहिलं जातं. ज्यापद्धतीनं रणवीर आपली पत्नी दीपिकाविषयी अनेकदा प्रेम व्यक्त करतो ते पाहून सगळेच या कपलच्या मोहात पडतात. दीपिका देखील रणवीरचा उल्लेख करताना दिसते.

यादरम्यान पुन्हा दीपिका पदूकोणनं आपला पती रणवीर सिंग संबंधित काही गोष्टी शेअर केल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वीच हे कपल सुट्टी एन्जॉय करण्यासाठी भूतानला पोहोचलं होतं.

आपल्या सुट्टीविषयी एका मुलाखतीत बोलताना दीपिका म्हणाली की,''या दिवसांत तिनं आणि रणवीरनं एकत्रितपणे अशा काही गोष्टी केल्या ज्यामधनं तिला आनंद मिळतो. दोघांनी एकत्रित लॉंग ड्राईव्ह एन्जॉय केली, अनेक प्रेक्षणीय स्थळांना भेटी दिल्या आणि तिथल्या जेवणाचा आनंद लुटला''.

दीपिका म्हणाली,''जेव्हा ती रणवीरसोबत असते तेव्हा तिला अधिक सुरक्षित वाटतं''.(Deepika Padukone & Ranveer Singh Married Life, actress reveal few things about her married life)

दीपिकाला या मुलाखतीत अभिनेत्रीच्या वैवाहिक आयुष्याविषयी देखील काही प्रश्न विचारले गेले. दीपिकाच्या म्हणण्यानुसार रणवीरनं नेहमीच तिच्या स्वप्नांना आणि तिच्या महत्त्वकांक्षेला महत्त्व दिलं आहे. याव्यतिरिक्त दीपिकानं हे देखील सांगितलं की,ती सगळ्या सिनेमांमधून खूप काही शिकलं देखील आहे,तसंच आपल्या आजुबाजूच्या अनेक विवाहित जोडप्यांकडे पाहून देखील तिला अनेक गोष्टी अनुभवता आल्या.

त्या नात्यांमधील अनेक चांगल्या गोष्टी तिला खूप काही शिकवून गेल्या. दीपिकाचं मानणं आहे लग्नाच्या नात्यात आपण एकटेच नाही तर दोघे एकत्रित वैवाहिक जीवनाचा प्रवास करत असतो हे समजणं खूप गरजेचं आहे.

दीपिका पुढे म्हणाली,''आजच्या जोडप्यांमध्ये तडजोड करणं खूप कमी आहे''. अभिनेत्रीचं म्हणणं आहे की,'' इंडस्ट्रीत अशी काही जोडपी आहेत ज्यांनी वैवैहिक आयुष्य सुखी केलं आहे आणि त्यांच्याकडून खूप शिकण्यासारखं आहे. अनेकवेळा संयम खूप महत्त्वाचा आहे''.

माहितीसाठी सांगतो की,रणवीर सिंग आणि दीपिका पदूकोणचं लग्न २०१८ मध्ये झालं होतं. आता ५ वर्ष दोघांच्या वैवैहिक आयुष्याला पूर्ण होतील. दोघंही आपल्या वैयक्तिक आयुष्यासोबत प्रोफेशनल लाईफही व्यवस्थित मॅनेज करताना दिसतात.