'छपाक'च्या प्रदर्शनापूर्वी दीपिकानं केलं हे महत्त्वाचं काम!

मुंबई : सध्या सगळीकडे 'छपाक' वारं वाहतंय. दीपिका पदुकोनचा छपाक आज सगळीकडे रिलीज झाला. छपाकच्या रिलीजपूर्वी दीपिकाने एक स्पेशल गोष्ट केली. सकाळी उठून ती थेट कुठे पोहोचली वाचा...

काय आला 'छपाक' बद्दल कोर्टाचा निर्णय, वाचा सविस्तर

छपाक चित्रपट रिलीज होण्यापूर्वी त्यात अनेक विघ्न आली. काही गोष्टी तर कोर्टापर्यंत पोहोचल्या. पण सर्व अडचणींवर मात करत छपाक आज सर्वत्र प्रदर्शित होतोय. दीपिकानेही छपाकच्या रिलीज दिवशी सकाळी सकाळी सिद्धीविनायकाचं दर्शन घेतलं. बाप्पाचं दर्शन घेत चित्रपटासमोर असलेली सर्व विघ्न दूर कर अशी प्रार्थना तिने यावेळी केली.

Chhapaak movie review : मन हेलवणारी कथा आणि दीपिकाचा पावरफूल अभिनय !

Deepika Padukone offers prayers at Shree Siddhivinayak Temple in Mumbai. Her film #Chhaapak is releasing today pic.twitter.com/YNFxt6Mscx

— ANI (@ANI) January 10, 2020