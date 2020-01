काय आला 'छपाक' बद्दल कोर्टाचा निर्णय, वाचा सविस्तर

पुणेः दीपिकाचा नवा चित्रपट छपाकचे प्रदर्शन रोखण्यात यावे या मागणीसाठी अॅसिड पीडित लक्ष्मी अग्रवाल यांच्या वकील अपर्णा भट्ट यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती.

यासंदर्भात दिल्लीतील पटियाला हाउस कोर्टात निकाल दिला आहे.

कोर्टाने 'छपाक'च्या निर्मात्यांनी वकील अपर्णा भट्ट यांचे नाव चित्रपटात द्यावे, असा निर्णय दिला आहे.

काय होती याचिका?

वकील अपर्णा भट्ट यांनी लक्ष्मी अग्रवाल यांची केस दहा वर्ष लढली आणि त्यात यशस्वीसुद्धा झाल्या. पण भट्ट या छपाक च्या निर्मात्यांवर नाराज असल्याचे दिसत होत्या. छपाक या चित्रपटात त्यांचा नावाचा साधा उल्लेखही नसल्याची खंत त्यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टमधून मांडली होती.त्यांनी सांगितले की, छपाकच्या लेखकांनी आणि निर्मात्यांनी त्यांना त्यांचे नाव हे क्रेडिट मध्ये देऊ असे सांगितले होते, तरीही त्यांना ते देण्यात आले नव्हते.

