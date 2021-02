मृत्यूची देवता....कंगनाच्या 'धाकड'चा जबरदस्त पोस्टर पाहिलात का?

बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना राणावत ही तिच्या बोल्ड स्टेटमेंट आणि हटके अंदाजामुळे नेहमीच चर्चेत असते. वेगवेगळ्या विषयांच्या चित्रपटांमधून ती प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आसते. अशाच कंगणाच्या एका हटके चित्रपटाचा पोस्टर नुकताच प्रदर्शित झाला आहे. या चित्रपटाचे नाव 'धाकड' असून कंगना या चित्रपटात गुप्तहेराच्या भुमिकेत दिसणार आहे.

या पोस्टरमध्ये कंगना मशिनगन घेऊन उभी आहे. हा पोस्टर कंगनाने ट्विटरवर पोस्ट केला आहे. 'ते तिला अग्नी म्हणतात, पण मी तिच वर्णन मृत्यूची देवता.. भैरवी असं करेन' असं कॅप्शन कंगनाने या पोस्टरला दिले आहे. हा चित्रपट अॅक्शन थ्रिलर असून या पोस्टरमुळे कंगनाच्या चाहत्यांमध्ये उस्तुकता निर्माण झाली आहे.

They call her Agni... the brave one #Dhaakad

I say she is my depiction of Bhairavi the goddess of death ... #Dhaakad pic.twitter.com/nZjuDFFpZC

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 8, 2021