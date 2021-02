'तो माझ्यासाठी क्रिकेटचा देव होता, पण इथून पुढे..'; मराठी दिग्दर्शक सचिनवर नाराज

दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला जागतिक पातळीवरील सेलिब्रिटींकडून पाठिंबा मिळाल्यानंतर देशातील सेलिब्रिटीसुद्धा ट्विटरवर सक्रिय झाले. भारतीय सेलिब्रिटींकडून ट्विटरवर #IndiaTogether #IndiaAgainstPropaganda हे हॅशटॅग वापरत ट्विट्सची मालिकाच सुरू झाली. यामध्ये क्रिकेटचा देव मानल्या जाणाऱ्या सचिन तेंडुलकरनेही ट्विट करत शेतकरी आंदोलनावर भाष्य केलं. मात्र त्याच्या ट्विटवर मराठी दिग्दर्शक समीर विद्वांसने नाराजी व्यक्त केली आहे. राग येतोच आहे पण वाईट जास्त वाटतंय, अशा शब्दांत समीरने त्याच्या भावना व्यक्त केल्या.

काय होतं सचिन तेंडुलकरचं ट्विट?

भारताच्या सार्वभौमत्वाशी तडतोड मान्य नाही. बाहेरील शक्ती बघ्याच्या भूमिकेत राहू शकतात पण हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. भारतीयांना भारत माहित आहे आणि त्यांनी भारतासाठी निर्णय घ्यावा. आपल्या देशासाठी एकत्रित राहुया, असं ट्विट करत सचिनने #IndiaTogether #IndiaAgainstPropaganda हे दोन हॅशटॅग वापरले.

India’s sovereignty cannot be compromised. External forces can be spectators but not participants.

Indians know India and should decide for India. Let's remain united as a nation.#IndiaTogether #IndiaAgainstPropaganda

