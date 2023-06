Subhedar Teaser: तयार राहा.. येतायत स्वराज्याचे 'सुभेदार'.. ट्रेलर पाहून रक्त उसळेल..

By

Subhedar Teaser: अभिनेते - लेखक - दिग्दर्शक दिग्पाल लांजेकरने (Digpal Lanjekar) शिवराज अष्टकच्या माध्यमातून छत्रपती शिवाजी महाराजांना एक सिनेमॅटिक आदरांजली दिली आहे. आजवर त्याच्या प्रत्येक चित्रपटाने आपण भारावून गेलो आहोत.

आता 'शेर शिवराज' नंतर दिग्पालचा शिवराज अष्टक मधील पाचवा सिनेमा 'सुभेदार' हा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. नुकताच या चित्रपटाचा टीजर समोर आला असून हा टीजर पाहून आपल्या अंगावर काटा आल्याखेरीज राहणार नही.

हा सिनेमा म्हणजे सुभेदार, शिवरायांचे शूरवीर मावळे तान्हाजी मालुसरेच्या पराक्रमावर आधारित आहे.

नुकतंच या टीजर रिलीज झालंय. रक्तामंदी उसळं तापता लाव्हा, शिवराय शब्दाची आन आम्हाला.. अशा गाण्याने सजलेला हा ट्रेलर आपल्याला सुभेदारांच्या पराक्रमाची चाहूल देतो. या ट्रेलर मध्ये सुभेदारांचा चेहरा दिसला नसला तरी त्यांचा आवाज आणि स्वराज्य प्रती असलेलं प्रेम मात्र जाणवलं.

विशेष म्हणजे येत्या २५ ऑगस्ट रोजी हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. त्यामुळे सर्वांचीच उत्सुकता शिगेला गेली आहे. हा टीजर शेयर करत दिग्दर्शक दिग्पाल लांजेकर याने लिहिले आहे की, 'ई भवानीच्या चरणी अर्पण करत आहोत श्री शिवराज अष्टकातील पाचवे चित्रपुष्प ‘सुभेदार’ !

२५ ऑगस्ट ला गाजणार सिंहगडाचा पोवाडा..'



दिग्पाल लांजेकर दिग्दर्शित 'फर्जंद', 'फत्तेशिकस्त', 'पावनखिंड' आणि 'शेर शिवराज' या शिवराज अष्टकातील चारही यशस्वी चित्रपटांनी प्रेक्षकांच्या मनाचा ठाव घेत राष्ट्रीय पातळीवरील रसिकांचेही लक्ष वेधून घेतलं आहे.

'शेर शिवराज' नंतर दिग्पाल लांजेकर आता शिवकालीन इतिहासाच्या सुवर्णपानांमध्ये दडलेला 'सुभेदार तान्हाजी मुळसरे' नावाचा अध्याय उलगडणार आहेत. तान्हाजी मालुसरे आणि त्यांनी राखलेल्या सिंहगडाची थरारक कथा पहायला मिळणार आहे.

पोटच्या मुलाचं लग्न बाजूला सारून किल्ले कोंढाण्याच्या शिखरावर स्वराज्याचं विजयी तोरण बांधण्यासाठी प्राणांची आहुती देणाऱ्या एका बलाढ्य योद्ध्याचा रोमहर्षक पराक्रम 'सुभेदार'मध्ये अनुभवायला मिळेल.

या सिनेमाच्या माध्यमातून अभिनेता चिन्मय मांडलेकर पुन्हा एकदा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेत झळकणार आहे. तर मृणाल कुलकर्णी जिजाऊ साहेबांची भूमिका साकारणार आहे.