Adipurush: 'रावण काही दिसेना', प्रमोशन दरम्यान सैफ अली खान एकदम गायब... धार्मिक कारण की?

Saif Ali Khan Absent In Adipurush Pramotion News: आदिपुरुष सिनेमाची उत्कंठा शिगेला आहे. श्रीरामांच्या भूमिकेत प्रभास, सीतामाईच्या भूमिकेत क्रिती सेनन, हनुमानाच्या भूमिकेत मराठमोळा अभिनेता देवदत्त नागे, तर लंकेश रावणाच्या भूमिकेत सैफ अली खान झळकतोय.

आदिपुरुषच्या आजवर अनेक प्रमोशनल कॅम्पेन झाले. पण कोणत्याही प्रमोशनमध्ये सैफ अली खान दिसला नाही. सैफ अली खानच्या गैरहजेरीचे नेमके कारण काय? असा प्रश्न फॅन्सना पडलाय.

(Fans wonder why Saif Ali Khan is missing from Adipurush promotions )

चित्रपटाच्या प्रदर्शनापूर्वी सैफला कोणतेही वादग्रस्त विधान करू नये म्हणून त्याला प्रमोशनल कार्यक्रमात सहभागी करून घेतले नाहीये.

याशिवाय एका युजरने असा संकेत दिलाय की, “जेव्हा आदिपुरुषचे शूटिंग सुरू होते, तेव्हा त्याने मुलाखत दिली होती की चित्रपटात रावण वेगळ्या पद्धतीने चित्रित केला जात आहे आणि तो एक चांगला माणूस आहे किंवा काहीतरी आहे.

इतिहासकार सैफला ओळखून, निर्मात्यांना त्याला व्यासपीठ देऊन आणखी अडचणींचा धोका पत्करायचा नव्हता.”

याशिवाय काहींना असेही वाटले की कदाचित सैफचा धर्म चित्रपटाच्या आधारे शोभत नाही. एका व्यक्तीने सांगितले, "कास्टमधील प्रत्येकाने जय श्री राम म्हणत भाषण सुरू केले, सैफ तसे म्हणणार नाही आणि त्यामुळे वाद निर्माण होईल."

कारण तो चित्रपट चालवण्याचा प्रयत्न करत असलेल्या धार्मिक प्रतिमेला बाधा आणेल. हे एकमेव खरे कारण आहे,” दुसरा म्हणाला.

याशिवाय आदिपुरुषच्या आजवरच्या टिझर, ट्रेलर आणि गाण्यांमध्ये रावणाच्या भूमिकेत असलेल्या सैफची अत्यंत थोडी झलक दिसली आहे. एकूणच सैफ प्रमोशनला गैरहजर आहे याचे अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.

आदिपुरुष सिनेमाची सर्वांना उत्सुकता आहे. राघवच्या भूमिकेत प्रभास, जानकीच्या भूमिकेत क्रिती सेनॉन, लक्ष्मणाच्या भूमिकेत सनी सिंग, बजरंगच्या भूमिकेत देवदत्त नागे,

मेघनाधाच्या भूमिकेत वत्सल शेठ, सोनल चौहान आणि तृप्ती तोरडमल यांच्या भूमिका आहेत. हा एक मोठा बजेट चित्रपट आहे, जो उच्च VFX ने सजला आहे. 16 जूनला आदिपुरुष थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.