Piyush Pal Death: 30 वर्षीय फिल्ममेकरचा मृत्यु, रक्ताच्या थारोळ्यात हायवेवर, मदत करायचं सोडुन लोकांनी...

Piyush Pal Death News: फिल्ममेकर पियुष पालचं अपघाती निधन झाल्याची दुर्दैवी घटना घडलीय. 28 ऑक्टोबर रोजी रात्री 10 वाजता पियुषचा अपघात झाला. पियुष हॉस्पीटलमध्ये मृत्युशी झुंज देत होता. पण ही झुंज अपयशी ठरली.

दक्षिण दिल्लीतील ट्रॅफिक सिग्नलवर पियुषच्या बाईकला दुसऱ्या बाईकची धडक बसल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याचं पोलिसांनी गुरुवारी सांगितले. डॉक्युमेंटरी फिल्ममेकर म्हणून पियुष पालची ओळख होती.

28 ऑक्टोबर रोजी रात्री 10 वाजण्याच्या सुमारास झालेला हा अपघात जवळच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे.

पंचशील एन्क्लेव्हजवळील रस्त्यावर पियुषची मोटारसायकल लेन बदलत असताना त्याच्या पाठीमागून येणाऱ्या दुसऱ्या दुचाकीने त्याला धडक दिल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसत आहे.

दुसरी बाईक आदळत असताना, पियुषची मोटारसायकल घसरते आणि काही मीटर रस्त्यावर त्याला खेचत नेताना दिसते.

पोलिसांनी सांगितले की, पियुष रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला दिसला आणि त्याला रुग्णालयात नेण्यात आले. पण उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. पियुष गुरुग्राममध्ये फ्रीलान्स फिल्ममेकर म्हणून काम करत होता. दक्षिण दिल्लीतील कालकाजी येथे तो वास्तव्यास होता.

रस्त्याने जाणाऱ्यांची मदत मिळाली असती तर त्याचा जीव वाचला असता, असा दावा पियुषच्या मित्राने केला आहे. त्याने आरोप केला की, पियुष पडलेला असताना कोणीही त्याला मदत केली नाही. तो 20 मिनिटांपेक्षा जास्त काळ रस्त्याच्या कडेला रक्ताच्या थारोळ्यात पडला होता. अशावेळी लोकं त्याचे फोटो क्लिक करण्यासाठी त्याच्याभोवती गर्दी करुन उभे होते. त्याचा मोबाईल फोन आणि गो-प्रो कॅमेराही चोरीला गेल्याचे त्याच्या मित्राने सांगितले.(Latest Marathi News)

"रात्री 10 वाजेपर्यंत त्याचा मोबाइल वाजत होता, पण नंतर तो बंद होताना दिसत होता. तो आपल्या कामासाठी व्हिडिओ रेकॉर्ड करण्यासाठी वापरत असलेला गो-प्रो कॅमेराही गायब आहे. आम्ही कोणाकडूनही नुकसानभरपाई शोधत नाही, आम्हाला फक्त न्याय हवा आहे. ," असं मित्राने पीटीआय या वृत्तसंस्थेला सांगितले.

सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलिसांनी बंटी नावाच्या दुसऱ्या दुचाकीस्वाराविरुद्ध रॅश ड्रायव्हिंगचा गुन्हा दाखल केला आहे.