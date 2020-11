समुद्रकिना-यावरचा बोल्ड फोटो मिलिंदला भोवला; गोव्यात गुन्हा दाखल 

मुंबई - जन्मदिनाच्या दिवशी चाहत्यांना 'सरप्राईज' देणा-या मॉडेल अभिनेता मिलिंद सोमण याला समुद्रकिना-यावरील बोल्ड फोटो शुट भोवले आहे. त्यामुळे तो वादाच्या भोव-यात सापडला आहे. गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून सोशल मीडियावर याविषयावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरु आहे. यात काही सामाजिक कार्यकर्ते, लेखक यांनी भाग घेऊन मिलिंदवर टीका केली आहे. दोन दिवसांपूर्वी अभिनेत्री पुनम पांडे हिच्यावर सरकारी जागेत बोल्ड व्हिडीओ शुट केल्याप्रकरणी गोव्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

त्यानंतर पुनमवर सार्वजनिक जागेत आक्षेपार्ह वर्तन केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर मिलिंदवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी नेटकरी, आणि काही राजकीय व्यक्तींकडून करण्यात आली होती. अखेर मिलिंदवर गोव्यातील वास्को पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Case registered against model-actor-fitness promoter Milind Soman, under IPC Sec 294 (Obscene acts and songs) & Sec 67 (Punishment for publishing/transmitting obscene material in electronic form) of IT Act for his social media post where he was seen sprinting naked at a Goa beach pic.twitter.com/MJq3o6y1rz

— ANI (@ANI) November 6, 2020