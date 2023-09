Zeeshan Ayyub : 'नवाझुद्दीनसोबत रोमान्स करायचं सोपं नाही, त्यानं तर...' जिशान आयुबनं सांगितला तो किस्सा!

By

Mohd Zeeshan Ayyub speaks about his journey and struggles : नवाझुद्दीन सिद्धिकी या अभिनेत्याची गोष्टच वेगळी आहे. गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ त्यानं आपल्या अभिनयाची छाप प्रेक्षकांच्या मनावर उमटवली आहे. अशातच त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यात आलेल्या वादळानं तो काही काळ मुख्य प्रवाहापासून लांब असल्याचे सांगण्यात आले होते.

आता हड्डी नावाच्या एका वेगळ्या विषयावरील चित्रपटातून नवाझुद्दीन प्रेक्षकांसमोर आला आहे. त्यामध्ये प्रसिद्ध अभिनेता जिशान आय़ुबचीही महत्वाची भूमिका आहे. प्रेक्षक, जाणकार समीक्षक, यांनी या कलाकृतीचे कौतुक केले आहे. त्याचे प्रमोशनही जोरदारपणे सुरु झाले आहे. अशातच अभिनेता जिशाननं नवाझुद्दीनसोबत काम करतानाचा अनुभव शेयर केला आहे. विशेषत त्यानं त्या प्रसंगाविषयी सांगितलं आहे ज्याबद्दल त्याला खूपच धक्का बसला होता.

हड्डीमध्ये नवाझुद्दीन आणि झिशान यांच्यात काही बोल्ड सीन दाखवण्यात आले आहे. ते सीन साकारताना आपल्या मनात किती धाकधूक होती आणि किती वेगळी भावनाही होती याविषयी जिशाननं बिनधास्तपणे सांगितले आहे. तो म्हणाला मला जेव्हा ती भूमिका करायची आहे असे सांगण्यात आले तेव्हा मला खूपच उत्सुकता होती. प्रत्यक्षात ती सर्वात आव्हानात्मक भूमिका असल्याचे माझ्या लक्षात आले.

नवाझसोबत रोमान्स सीन करणे हे माझ्यासाठी खूपच चँलेजिंग होते. चित्रपटामध्ये मी एक एनजीओ चालणारा दाखवण्यात आले आहे. मी वकीलही आहे. त्याची वेगळी लढाई आहे. आणि मी नवाझुद्दीनचा प्रेमिक आहे. यावेळी आमच्यातील केमिस्ट्री पडद्यावर आणणे हे खरं कौशल्य होतं. आणि तो सीन करताना माझ्यावर खूपच दबावही होता. माझ्या मनातील घालमेल नवाझुद्दीननं ओळखली होती.

तुम्ही ज्या व्यक्तीवर प्रेम करत आहात ती तृतीयपंथीय आहे. आणि जेव्हा तुम्ही त्याच्या प्रेमात असता तेव्हाही समाजाचा तुमच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आणि बाकी साऱ्या गोष्टी किती वेगळ्या प्रकारे समजून घ्यावा लागतात याचा प्रत्यय तुम्हाला हड्डी मध्ये दिसून येतो. नवाझुद्दीनमध्ये मी जिशान एनएसडीमध्ये होतो. तेव्हा आमच्यातील मैत्री ही खूपच घट्ट आहे. त्या चित्रपटामध्ये आमच्यातील तो प्रसंग नवाझुद्दीननं संवाद साधत खूपच साधा करुन टाकला. असे जिशाननं यावेळी सांगितले.