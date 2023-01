Hemangi Kavi on Pathaan: त्याचा धर्म काय, बोलणाऱ्यांनो खरंच बंद पडा.. पठाण पाहून हेमांगी स्पष्टच म्हणाली

Hemangi Kavi on Pathaan: शाहरुखचा पठाण रिलीज झाल्यापासून अनेक कलाकार पठाणचं कौतुक करत आहेत. बॉलिवूडचे कलाकार पठाण पाहून सोशल मीडियावर त्यांचं मत व्यक्त करत आहेत. अनेक मराठी कलाकार सुद्धा पठाण पाहत आहेत. अशातच सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हेमांगी कवीने पठाण बघून तीच रोखठोक मत सोशल मीडियावर व्यक्त केलंय.

हेही वाचा: Kangana Ranaut on Pathaan: देशाने फक्त खान आणि मुस्लिम अभिनेत्रींवर प्रेम केले.. कंगना पुन्हा बरळली

हेमांगीने शाहरुखचा एक खास फोटो पोस्ट केलाय. याखाली हेमांगीने तिचं मत लिहिलं आहे.. हेमांगी लिहिते.."तो कसा दिसतो, त्याचा धर्म काय, कसा बोलतो, अभिनेता म्हणावं का याला वगैरे वगैरे बोलणाऱ्यांनो तुम्ही आता खरंच बंद पडा! अनेक वर्षांपासून ही चर्चा होत आलीए पण आता ती थांबवुया. काय? त्याच्या धर्मामुळे, त्याच्या non conventional Hero looks मुळे त्याचा पराकोटीचा द्वेष करणारे आपण सगळ्यांनीच पाहीले आहेत. मी त्याची fan आहे कळल्यावर अनेक जणांनी मला unfollow केलं. याहून बालिश प्रकार मी पाहीला नाही. असो."

हेमांगी पुढे लिहीते, "मला वाटतं या द्वेषाचं मुळ कारण हे लोक अनाहुतपणे स्वतःला त्याच्याशी compare करत असावेत. हा सगळ्या बाबतीत आपल्यापेक्षा डावा असून ही इतका यशस्वी कसा? आणि आता तर या वयातही!!! सिनेमा प्रदर्शनासाठी लागणारे सगळे ठोकताळे बाजूला सारून घरबसल्या घरी बसणाऱ्या लोकांना Theatre मध्ये आणणे हे हाच करू जाणे! स्वतःच्या मुलाच्या बाबतीत त्याने दाखवलेला संयम (भल्या भल्यांनाही जमला नसता) त्याला या वयात जरा जास्तच आकर्षक बनवतो. उफ्फ अपन तो पहलेसे लुटे हुए थे, अब तो पुरे बरबाद हो गए!"

हेही वाचा: Vaidehi Parashurami: जिच्यावर सर्व 'रोमिओ' आहेत फिदा अशी सुंदर 'ज्युलिएट'.. वैदेही

हेमांगी शेवटी लिहिते,"पन्नाशी नंतर retirement चे plans करून मोकळे झालेल्यांनो द्वेष करण्यापेक्षा त्याच्याकडून काहीतरी शिकूया! तुमच्या ५७ व्या वर्षी जर तुम्ही २०-२२ वयाच्या मुला-मुलींना नाचवू शकत असाल, वेड लावू शकत असाल तर पुढे बोला! बाकी… झूमे जो पठान मेरी जान,महफ़िल ही लूट जाए! You were, You are & You will be forever…Baazigar!"

अशा खास शब्दात हेमांगीने शाहरुख खान आणि त्याच्या पठाणचं कौतुक केलंय. हेमांगीचा लवकरच गडद जांभळ हा आगामी प्रोजेक्ट लवकरच OTT प्लॅटफॉर्म वर रिलीज होतोय.