By

हॉलिवूड स्टार विल्यम हर्ट (Hollywood Actors William Hurt) यांचं निधन झालंय. विल्यम यांचा मुलगा विल यानं सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ही माहिती दिलीय. त्यानं लिहिलंय, आम्हाला अत्यंत दुःखानं सांगावं लागतंय की, माझे वडील आणि ऑस्कर (Oscar) विजेते अभिनेते विल्यम हर्ट यांचं 13 मार्च 2022 रोजी निधन झालं. 72 व्या वाढदिवसाच्या 1 आठवडा आधी त्यांनी आमची साथ सोडलीय. कोणालाही त्रास न देता त्यांनी जगाचा निरोप घेतलाय. वडिलांच्या जाण्यानं संपूर्ण कुटुंबाला धक्का बसलाय, असं विल यानं नमूद केलंय.

विल्यम यांनी कारकिर्दीच्या सुरुवातीला अनेक संवादात्मक पात्रं साकारली. पण, त्यानंतर त्यांनी अनेक सायन्स फिक्शन आणि मार्वल चित्रपटांमध्ये काम केलं. विल्यम हर्ट हा 1980 च्या दशकात सक्रिय रंगमंच अभिनेता होता आणि त्यानं ऑफ ब्रॉडवेच्या निर्मितीमध्ये काम केलं. 1985 मध्ये त्याच्या ब्रॉडवे प्रॉडक्शन हर्लीबर्लीसाठी विल्यम यांना पहिलं टोनी पुरस्कार (Tony Award) नामांकन मिळालं. विल्यम यांची पहिली फिल्म भूमिका 1980 मध्ये सायन्स फिक्शन थ्रिलर ऑल्टर्ड स्टेट्ससाठी होती, त्यात त्यांनी एका वैज्ञानिकाची भूमिका साकारली होती. यासाठी त्यांना स्टार ऑफ द इयरसाठी (Star of the Year) गोल्डन ग्लोब नामांकनही मिळालं.

हेही वाचा: काश्मीरच्या खोऱ्यातील हिंदू गेले कुठे? दिग्दर्शक अग्निहोत्रींचा सवाल

इतकंच नाही, तर 1980 च्या दशकाच्या मध्यात विल्यम यांना 3 वेळा अकादमी पुरस्कारांसाठी नामांकन मिळालं होतं. यामध्ये किस ऑफ स्पायडर वुमन (Kiss of Spider Woman), चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड (Children of the Lesser God) आणि ब्रॉडकास्ट न्यूज यांचा समावेश आहे. विल्यम नेहमीच उच्च दिग्दर्शकांसोबत काम करत होते. त्यांच्या पहिल्या 5 चित्रपटांमध्ये केन रसेल, पीटर येट्स, लॉरेन्स कसदान, मायकेल ऍप्टेड आणि हेक्टर बाबेंसो यांचा समावेश आहे.