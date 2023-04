Maharashtra Shaheer: मा. शरद पवार 'महाराष्ट्र शाहीर' पाहायला उपस्थित, सोबत पत्नी आणि जितेंद्र आव्हाड सुद्धा

Sharad Pawar watching Maharashtra Shaheer Movie News: मराठी मनोरंजन विश्वात सध्या चर्चा आहे ती म्हणजे महाराष्ट्र शाहीर सिनेमाची.

सिनेमात शाहीर साबळेंच्या भूमिकेत सुप्रसिद्ध अभिनेता अंकुश चौधरी झळकत आहे.

सिनेमा प्रेक्षकांची गर्दी खेचण्यात यशस्वी झालाय. महाराष्ट्र शाहीर सिनेमाला सामान्य प्रेक्षकांपासून ते सेलिब्रिटींपर्यंत अनेकांनी हजेरी लावली.

अशातच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी महाराष्ट्र शाहीर सिनेमा पाहायला हजेरी लावली.

(Hon. Sharad Pawar was present to watch 'Maharashtra Shaheer' along with his wife at NFDC mumbai )

महाराष्ट्र शाहीरचे निर्माते एव्हरेस्ट मराठी यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेयर केलाय.

या व्हिडिओत शरद पवार यांच्यासाठी महाराष्ट्र शाहीरच्या टीमने खास शोचं आयोजन केलंय.

NFDC सेंटर येथे शरद पवार यांच्यासाठी या खास शोचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी शरद पवार यांची पत्नी प्रतिभा आणि जितेंद्र आव्हाड सुद्धा उपस्थित होते.

शरद पवार सिनेमा पाहायला आल्यावर केदार शिंदेंनी सर्व कलाकारांशी आणि त्यांची ओळख करून दिली.

महाराष्ट्र्र शाहीर सिनेमाचं बजेट एकूण ७ कोटींच्या घरात आहे. ७ कोटींचं बजेट असलेला महाराष्ट्र्र शाहीर सिनेमा १० कोटींपर्यंत गल्ला जमवेल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

त्यामुळे गेले महिनाभर सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चा असलेला महाराष्ट्र शाहीर सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी करणार का? याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.

महाराष्ट्राच्या मातीतील थोर लोकशाहीर आणि लोकनाट्यकार स्वर्गीय कृष्णराव गणपतराव साबळे उर्फ शाहीर साबळे यांच्या आयुष्यावर आधारित महाराष्ट्र शाहीर सिनेमा नुकताच संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय.

महाराष्ट्र शाहीर सिनेमाचा टिझर, ट्रेलर आणि गाणी सोशल मीडियावर चांगलीच व्हायरल झाली. अंकुश चौधरी शाहीर साबळेंची भूमिका साकारत आहे. महाराष्ट्र शाहीर सिनेमा २८ एप्रिलला संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित झालाय.