Ira Khan Troll: बराच काळ एकमेकांना डेट केल्यानंतर, बॉलिवूड सुपरस्टार आमिर खानची लाडकी मुलगी आयरा खानने अखेर शुक्रवारी १८ नोव्हेंबर रोजी तिचा बॉयफ्रेंड नुपूर शिखरेसोबत साखरपुडा केला. अचानक समोर आलेल्या या बातमीने आयरा आणि आमिरच्या चाहत्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला. लग्न समारंभाचे अनेक फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. या सोहळ्याला कुटुंबासह बॉलिवूडमधील अनेक दिग्गजांनी हजेरी लावली होती. साखरपुड्यात आयराने लाल रंगाचा अतिशय आकर्षक ड्रेस परिधान केला होता. या ड्रेसमुळेच ती 'OOps' मोमेंटची शिकार झाली.(Ira khan gets trolled for her engagement outfit)

आमिर खानची मुलगी आयरा खानचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. या व्हिडीओमध्ये आयराचा ओप्स मोमेंट कैद झाला आहे. वास्तविक, आयरा खानने तिच्या साखरपुड्यात लाल रंगाचा गाऊन परिधान केला होता. या गाऊनचा डीप नेक होता. तसाच तो तिला फिटही बसला नव्हता हे सरळ-सरळ कॅमेऱ्यात दिसत आहे. आणि फिट नसल्या कारणानं अक्षरशः अंगावरनं सरकत होता. आयरा ड्रेस हाताने सारखी व्यवस्थीत करत होती, या ड्रेसमध्ये ती खूपच अस्वस्थ दिसत होती. या आधी पण तिने तिच्या वाढदिवसाला बिकनी घालून केक कटिंग केलं होतं. यावरून ट्रोलही झाली होती. आयरा तिच्या ड्रेसमुळे सोशल मीडियावर सतत ट्रोल होत असते.

आयरा खानचा लूक पाहून ती जबरदस्त ट्रोल झाली. एका यूजरने लिहिले की, 'मॅडम, असे कपडे का घालावेत जे आरामदायक नाहीत.' त्याचवेळी अनेक यूजर्सनी आयराला तिच्या वजनाबाबत ट्रोल केले. एकाने लिहिले, 'एवढी जाड वरून असे कपडे घातले आहेत.' तर एकाने आयराच्या तिच्या जोडीदारा सोबतच्या वागण्यावरनं देखील टिप्पणी केली. तिने लिहिले आहे की, 'तिचे वागणे तिच्या जोडीदारासोबत चांगले नाही.' "आयरा तुला ड्रेसिंग सेन्स नाही आहे वाढदिवसाच्या दिवशी तर तु बिकनी घातली होती आणि आता हा ड्रेस" आता यावरनं लक्षात आलंच असेल आयराला रेड गाऊन किती महागात पडला ते. अभिनंदनाचा वर्षाव होतोच आहे पण त्याहून अधिक टीकेची बरसात होतेय आयरावर.