Godavari: राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता 'गोदावरी' आता OTT वर तेही मोफत! कधी, कुठे आणि कसा पाहाल?

Godavari marathi movie OTT : राष्ट्रीय पुरस्कारांसह अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव गाजवलेला चित्रपट म्हणजे 'गोदावरी'. या चित्रपटाचे समीक्षकांनी ही कौतुक केले. नदीच्या प्रवाहासोबत माणसाच्या जीवनाचा प्रवास सांगणारा असा हा अत्यंत वेगळ्या धाटणीचा चित्रपट प्रेक्षकांनी अक्षरशः डोक्यावर घेतला.

या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवरही जोरदार कमाई केली. परंतु अनेकांनी हा चित्रपट पाहिला नसेल किंवा अनेकांना पुन्हा पाहायचा असेल. अशांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. 'गोदावरी' हा चित्रपट आता ओटीटीवर प्रदर्शित होणार आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांसाठी ही मोठी पर्वणी ठरणार आहे.

(Jitendra Joshi's 'Godavari' marathi movie to premiere on Jio cinema OTT from June 3)

निखिल महाजन दिग्दर्शित आणि अभिनेता जितेंद्र जोशी यांची प्रमुख भूमिका असलेला ‘गोदावरी’ हा चित्रपट जिओ सिनेमा या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणार आहे. येत्या 3 जून रोजी डिजिटल प्रीमियरद्वारे हा चित्रपट आपल्या भेटीला येतोय. विशेष म्हणजे हा चित्रपट आपल्यालं विनामूल्य पाहता येणार आहे.

जीतेंद्र जोशी सह अभिनेत्री नीना कुलकर्णी, विक्रम गोखले, गौरी नलावडे, प्रियदर्शन जाधव आणि संजय मोने यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या या चित्रपटाची कथा नाशिकमधील गोदावरी नदीच्या काठी राहणाऱ्या एका कुटुंबाभोवती फिरते.

भावना, आव्हाने आणि मानवी नातेसंबंधांच्या नाजूक पदरांचा वेध हा चित्रपट सुंदररित्या घेतो. नदीच्या रम्य पार्श्वभूमीवर घडणाऱ्या या चित्रपटाची कथा निखिल महाजन व प्राजक्ता देशमुख यांची आहे.

२०२१ मध्ये व्हँकुव्हर चित्रपट महोत्सवात या चित्रपटाचे प्रदर्शन झाले. खिळवून ठेवणारी कथा आणि अप्रतिम अभिनयासाठी या चित्रपटाचे तेथे खूप कौतुक झाले. असा हा चित्रपट आता 3 जून पासून कधीही कुठेही पाहू शकता फक्त जियो सिनेमावर.