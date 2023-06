By

Jr NTR Fan Shyam Dies: तेलुगू सुपरस्टार ज्युनियर एनटीआर उर्फ नंदामुरी तारका रामाराव ज्युनियर हा नेहमीच चर्चेत असतो. त्याच्या एका कट्टर चाहत्याचा संशयास्पद मृत्यू झाला आहे.

त्याचे नाव श्याम असून तो ज्युनियर एनटीआरचा खुप मोठा चाहता होता. श्यामचा असा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाल्याने सर्वांनाच त्याची चिंता असून सर्व चाहते त्याला न्याय देण्यात यावा याची मागणी करत आहे.

अलीकडे, जेव्हा एनटीआर विश्वक सेन स्टारर धमकी या चित्रपटाच्या प्री-रिलीझ कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित झाला होता, तेव्हा श्याम स्टेजवर आला आणि एनटीआरसोबत त्याने फोटो काढण्याचा प्रयत्न केला.

यावेळी बॉडी गार्ड्सने त्याला बाजूला ढकलले तेव्हा एनटीआरने त्यांना थांबवत श्यामसोबत फोटो काढला. श्यामचा हा व्हिडिओ सोशल मिडियावर खुप मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता.

आता श्यामचा असा अचानक मृत्यू झाल्याने सोशल मीडियावर त्याला न्याय देण्यात यावा याची मागणी होत आहे.ट्विटर वर #WeWantJusticeForShyamNTR हे ट्रेंड करत आहे. वायएस जगन यांच्या सरकारकडे श्यामच्या मृत्यूचा त्वरित तपास आणि न्याय देण्याची मागणी केली आहे.

(Jr NTR Fan Shyam died in suspicious manner in Andhra Pradesh: Outrage in Social media)

एनटीआर फॅन श्याम पूर्व गोदावरी जिल्ह्यातील कोप्पीगुंटा गावचा होता. तो गोदावरी जिल्ह्यातील महाविद्यालयात शिकत होता. चिंतलूर या गावी त्याचा मृत्यू झाला. चिंतलूर गावातील ही घटना सोशल मीडियावर व्हायरल झाली असून आंध्र प्रदेशातील एनटीआर फॅन श्यामच्या मृत्यूबाबत अनेक शंका उपस्थित केल्या जात आहेत.

श्यामचा मृत्यू गळफास घेऊन झाला यावर अनेकांना शंका आहे तर श्यामचा मृत्यू हा खून की आत्महत्या असा सवालही उपस्थीत झाला आहे. सोशल मीडियावर शेकडो लोक श्यामच्या मृत्यूमागची वस्तुस्थिती समोर आणून आरोपीला शिक्षा देण्याची मागणी करत आहेत.