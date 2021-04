"..तर मी अभिनय सोडेन"; कमल हासन यांचा इशारा

राजकीय प्रवासात जर अडथळा निर्माण होत असेल तर अभिनय सोडून देईन, असं विधान अभिनयाकडून राजकारणाकडे वळलेले कमल हासन यांनी केलं. कोईंबतूरमध्ये ते पत्रकारांशी संवाद साधत होते. "सिनेमा हा माझा व्यवसाय आहे आणि मला इतरांवर अवलंबून राहायचं नाही म्हणून पैसे कमावण्यासाठी मी सिनेमांमध्ये काम करतो. त्यामुळे यापुढेही मी अभिनय करत राहीन. पण जर का अभिनय माझ्या राजकीय प्रवासात अडथळा निर्माण करणार असेल तर मग मी ते सोडून देईन", असं 'मक्कल निधी मय्यम' या पक्षाचे अध्यक्ष कमल हासन म्हणाले. यावेळी त्यांनी राजकारणात फार उशिरा प्रवेश केल्याविषयी खंत व्यक्त केली. त्याचप्रमाणे पुढील संपूर्ण आयुष्य हे जनतेच्या सेवेत घालवणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. "सध्या ज्या चित्रपटांच्या शूटिंगला सुरुवात झाली आहे, ते पूर्ण करेन. भविष्यात आणखी चित्रपटांचे ऑफर्स स्वीकारायचे की नाहीत, याचा निर्णय नंतर घेईन. आमदार म्हणून निवडून आल्यानंतरही एमजीआर यांनी अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं होतं. कारण त्यांना त्यांच्या राजकीय करिअरसाठी पैसा हवा होता. मलासुद्धा पैशांची गरज आहे, म्हणून मी अभिनयक्षेत्रात अजूनही काम करतोय. शक्य असल्यास, मी भविष्यात माझं मानधनही वाढवेन आणि मिळालेला पैसा मी जनतेच्या कामात वापरेन", असं ते म्हणाले. हेही वाचा : प्रियदर्शन जाधवला कोरोना; उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल तामिळनाडूमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत कमल हासन कोईंबतूर दक्षिण या मतदारसंघातून विधानसभा निवडणूक लढणार आहेत. त्यांनी शुक्रवारी आपला पक्ष मक्कल निधी मय्यमच्या उमेदवारांची दुसरी यादी जाहीर केली. तामिळनाडूमध्ये ६ एप्रिलपासून निवडणुका होणार आहेत. पहिल्यांदाच कमल हासन यांचा पक्ष निवडणुकीच्या मैदानात उतरला आहे. दाक्षिणात्य सुपरस्टार रजनीकांत यांच्यासोबत त्यांचा पक्ष आघाडी करेल, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, रजनीकांत तब्येतीच्या कारणास्तव निवडणुका न लढण्याचा निर्णय घेतला. कमल हासन यांनी भ्रष्टाचारमुक्त सरकार देण्याचं वचन दिलं आहे. तसंच महिलांसाठी त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत.



