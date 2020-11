'माझ्यात असे काय आहे की लोकं मला एवढा त्रास देतात'

मुंबई - कंगणाच्या मागे लागलेले वाद काही संपण्याचे नाव घ्यायला तयार नाही. ती सोशल मीडियातून वेगवेगळी चिथावणीखोर वक्तव्ये करत राहत असल्याने त्याचा परिणाम तिच्या टीकाकारांवर होताना दिसत आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी तिनं थेट राज्याचे मुख्यमंत्री आणि सरकारच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. सोशल मीडियावर व्यक्त होताना कुठलाही व कुणाचाही मुलाहिजा न ठेवणा-या कंगणावर तोंडसुख घेणा-यांची संख्या काही कमी नाही.

आता पुन्हा कंगणा तिच्या सोशल मीडियावर पोस्टवरुन सर्वांच्या टीकेची लक्ष्य झाली आहे. त्याचे झाले असे की, मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी कंगनाचा नटी असा उल्लेख केला. त्यानंतर कंगनाने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत महाराष्ट्र सरकारने जो अपमान आणि शिवीगाळ केली त्यांच्यापुढे आदित्य पांचोली आणि हृतिक रोशन सारखे लोक मला भले वाटू लागले आहेत, अशाप्रकारची कमेंट तिनं केली आहे. कंगणा असं का म्हणाली असा प्रश्न तिच्या चाहत्यांना पडला आहे. त्यावरुन तिनेच याबद्दल सांगितले आहे.

The amount of legal cases, abuses, insults, name calling I faced from Maharashtra government in these few months make Bollywood mafia and people like Aaditya Pancholi and Hrithik Roshan seem like kind souls ....

I wonder what is it about me that rattle people so much https://t.co/by2VKQauZt

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) November 28, 2020