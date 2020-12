कंगणाची जिरली, शेतक-यांविरोधात बोलणं भोवलं

मुंबई - शेतक-यांनी गेल्या काही दिवसांपासून सरकारच्या विरोधात एल्गार पुकारला आहे. सरकारनं नव्यानं आणलेल्या त्या विधेयकाला त्यांनी न जुमानण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी दिल्लीत धरणे आंदोलनाला सुरुवात झाली आहे. यावेळी शेतक-यांवर बळाचा वापर केल्याचे दिसून आले आहे. अशा परिस्थितीत सरकारच्या बाजूनं बोलत शेतक-यांना नावं ठेवणा-या कंगणाला कायदेशीर नोटीस पाठविण्यात आली आहे.

द दिल्ली शीख गुरुव्दारा मॅनेजमेंट कमिटी (डीएसजीएमसी) यांच्यावतीने ही नोटीस पाठविण्यात आली आहे. मागील काही दिवसांपासून कंगणानं शेतक-यांच्या आंदोलनाच्या विरोधात प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यामुळे ती वादाच्या भोव-यात सापडली होती. अखेर तिला हा वाद भोवला आहे. शेतक-यांच्या विरोधात अपमानास्पद बोलणं यासाठी ही नोटीस पाठविण्यात आली आहे. यापुढे कंगणानं अशाप्रकारची वक्तव्यं न करता शेतक-यांची माफी मागावी अशी मागणी त्या नोटीशीत करण्यात आली आहे.

We've sent legal notice to Kangana Ranaut for her derogatory tweet calling aged mother of a farmer as woman available for Rs 100. Her tweets portray farmers protest as antinational. We demand unconditional apology from her for insensitive remarks: DSGMC Pres Manjinder Singh Sirsa pic.twitter.com/cVC6NqYwrJ

