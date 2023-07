Kangana Ranaut : 'माझ्या इंग्रजी बोलण्यावरुन उडवली होती थट्टा, आज मी...'

By

Kangana Ranaut Took Jibe on sonam kapoor and karan johar : करण जोहरच्या कार्यक्रमात त्यानं प्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूरला तो प्रश्न विचारला होता. तो असा की, तुला चांगले इंग्रजी बोलण्याचे धडे द्यायचे असतील तर त्यात तू कुणाचे नाव सुचवशील, यामध्ये सोनमनं कंगनाचे नाव घेतले होते. त्यावरुन वादाला सुरुवात झाली होती. त्यावर आता कंगनाचं उत्तर समोर आलं आहे.

फिल्म माफियावर कंगनानं कडाडून हल्ला केला आहे.गेल्या कित्येक वर्षांपासून मी फिल्म माफियांशी लढते आहे. मला इंग्रजी बोलता येत नाही म्हणून माझ्यावर टीका करण्यात आली होती. मात्र आता मी किती मोठी आहे हे कामातून दाखवून दिले आहे. इंग्रजी बोलण्यावरुन कुणी माझी फिरकी घेऊ शकत नाही. त्यावर बोलणे आता कायमचे बंद झाले आहे.

कंगनानं आपल्या त्या मुलाखतीमध्ये म्हटले आहे की, मी जे काही केले आहे ते कुणाची मदत न घेता, मला कुणी गॉ़डफादर नाही. माझे कुणीही बॉलीवूडमध्ये देखील नाही. गेल्या २४ वर्षांपासून मी माझी स्वताची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. त्यामागील माझा त्याग, संघर्ष आणि मेहनत लोकांनी समजून घ्यावी. मी कुणालाही विनाकारण नावं ठेवत नाही. मी भूमिका घेते यात माझी चूक काय, बाकीचे कलाकार त्यांच्या भूमिकेपासून पळ काढतात.

मी जेव्हा बॉलीवूडमध्ये आले तेव्हा मला अनेक अभिनेत्रींनी नावं ठेवली होती. त्यावरुन टिंगल केली होती. खासकरुन माझ्या इंग्रजी बोलण्याच्या अंदाजावरुन.आज मी कुठे आहे आणि मला नावं ठेवणाऱ्या अभिनेत्री कुठे आहे हे तपासून पाहण्याची गरज आहे. मला इंग्रजीचे ज्ञान शिकवणाऱ्या मावशा काय करत आहेत, त्यांच्याकडे किती चित्रपट आहेत हा प्रश्न महत्वाचा आहे. असेही कंगनानं म्हटलं आहे.

कंगनाच्या आगामी प्रोजेक्टविषयी सांगायचे झाल्यास ती भारताच्या पहिल्या महिल्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या आयुष्यावर चित्रपटाची निर्मिती करत आहे. त्यात ती इंदिरा गांधी यांची भूमिका साकारणार आहे. तिचा हा चित्रपट २३ नोव्हेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे. याशिवाय कंगनाच्या चंद्रमुखी नावाच्या चित्रपटाची प्रेक्षक वाट पाहत आहेत. त्याचा दुसरा भाग लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.