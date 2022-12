Kantara Hindi On OTT : कांतारा हिदींत पहायचाय! मग इथं पहा..

'कांतारा'' हा या वर्षाचा सुपरहिट सिनेमा ठरलाय हे काही वेगळ सांगायची गरज नाही.सर्वांनाच कांताराची भुरळ पडली आहे. या सिनेमाला 9.4 रेटिंग मिळालं आहे.कन्नड सिनेसृष्टीतच काय तर सर्व जगभरात या चित्रपटाची चर्चा सुरु होती. ब्लॉकबस्टर चित्रपट 'कंतारा' गेल्या दोन महिन्यांपासून बॉक्स ऑफिसवर सतत राज्य करत होता. कन्नड इंडस्ट्रीतील 'कंतारा' चित्रपटाला त्याच्या व्हिज्युअल आणि कथेमुळे जगभरात प्रशंसा मिळत आहे. त्याचबरोबर या चित्रपटाने कमाईच्या बाबतीत एक नवा मैलाचा दगड रचला आहे. ऋषभ शेट्टीच्या चित्रपटाने जगभरातून 400 कोटींच्यावर कमाई केली आहे.

चित्रपटगृहांनंतर त्याच्या OTT रिलीजची आतुरतेने वाट पाहत आहे. दक्षिण भारतीय भाषांमध्ये हा चित्रपट आधीच ओटीटीवर आला मात्र हिंदी भाषेत हा चित्रपट प्रसारित झाला नव्हता. त्यामूळे हिंदी भाषिक थोडे नाराज झाले हाते. मात्र आता त्यांची प्रतीक्षाही संपली आहे.

(Kantara Hindi On OTT know when where and how you watch)

नेटफ्लिक्सवर तुम्हाला हा चित्रपट पाहता येणार आहे. मंगळवारी नेटफ्लिक्सने एका मनोरंजक व्हिडिओसह रिलीजची तारीख जाहीर केली. कांताराचे चाहते ज्या प्रतीक्षेची वाट पाहत होते ते या व्हिडिओमध्ये दाखवण्यात आले आहे. शेवटी ऋषभ शेट्टी हिंदीत सांगतो की कांतारा नेटफ्लिक्सवर कधी रिलीज होत आहे.

ऋषभने मुख्य भूमिकेसह चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन केले आहे. कांतारा 9 डिसेंबर रोजी नेटफ्लिक्सवर हिंदीमध्ये प्रदर्शित होत आहे. प्राइम व्हिडिओवर कन्नड आवृत्ती उपलब्ध आहे. कांतारा 24 नोव्हेंबर रोजी दक्षिण भारतीय भाषांमध्ये प्राइम व्हिडिओवर प्रसारित झाला. साऊथचा चित्रपट 'कंतारा' 30 सप्टेंबर 2022 रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला होता.