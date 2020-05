सोनी टिव्ही वाहिनी ऋषी कपूर, इरफान खान यांना वाहणार 'अशी' श्रद्धांजली...

मुंबई ः अभिनेता इरफान खान आणि अभिनेते ऋषी कपूर यांच्या निधनाच्या बातम्या ऐकताच संपूर्ण बॉलिवूड हादरलं. दोन्ही महान कलाकारांच्या अचानक एक्झिटमुळे बॉलिवूडवर शोककळा पसरली. चित्रपटसृष्टीने एकापाठोपाठ एक दोन सुपरस्टार गमावले आणि चित्रपटसृष्टीबरोबरच जगभरातील प्रेक्षक हळहळ व्यक्त करत आहेत. अभिनेते ऋषी कपूर यांच एव्हरग्रीन व्यक्तिमत्त्व, त्यांचे चित्रपट तसेच इरफानचा रुपेरी पडद्यावर असणारा मनमोकळा वावर नेहमीच प्रेक्षकांच्या आठवणीत राहणारा आहे. आज प्रत्येकजण सोशल मीडियाद्वारे या दोन ग्रेट कलाकारांना वेगवेगळ्या प्रकारे श्रद्धांजली वाहत आहे. आता 'द कपिल शर्मा शो'च्यानिमित्ताने ऋषी कपूर आणि इरफान खान यांना अनोखी श्रद्धांजली वाहण्यात येणार आहे.

हे ही वाचा - आमिर खानच्या 'या' चित्रपटाने अमेरिकेमध्ये रचला नवा विक्रम

सोनी टिव्ही वाहिनीवरील 'द कपिल शर्मा शो' हा छोट्या पडद्यावरील बहुचर्चित आणि सगळ्यात लोकप्रिय कॉमेडी शो आहे. या शोमध्ये अनेक दिग्गज कलाकारांनी हजेरी लावली. त्याचबरोबर ऋषी कपूर तसेच इरफान खानही या शोमध्ये यापूर्वी येऊन गेले आहेत. आता या दोन कलाकारांचे जुने एपिसोड पुन्हा एकदा प्रसारित करण्याचा निर्णय या वाहिनीने घेतला आहे.

This weekend remembering the loving and charming #RishiKapoor sir , this is what Legends are made of #WemissYou @SonyTV @KapilSharmaK9 pic.twitter.com/LEDxJqWThp

— kiku sharda (@kikusharda) May 2, 2020