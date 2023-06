Karan Kundra: ही कुठली फॅशन.. कचऱ्याची पिशवी परिधान करून झळकले हे कलाकार..

Garbage Bag fasion: फॅशन च्या विश्वात अनोखी झलक दाखवणारे अनेक कलाकार इंडस्ट्रीत आहेत. फॅशन च्या चर्चा या सगळ्यांचा होतात पण काहीतरी आउट ऑफ द बॉक्स जाऊन काहीतरी केलं तर त्याचा चर्चा या होणार आहे. अश्याच काहीश्या चर्चा सध्या करण कुंद्रा च्या फॅशन बद्दल होताना दिसतात कारण देखील तितकच खास आहे.

यावेळी करणने चक्क" गार्बेज बॅग " म्हणजेच काचऱ्याची काळी पिशवी परिधान करून हटके लुक दिला आहे. त्याच्या या भन्नाट फॅशन ने या फॅशनिस्टांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. ट्रेंड च्या बाहेर जाऊन नवा ट्रेंड सेट करून याने ही अफलातून फॅशन केली आहे.

(Karan Kundrra Gets Trolled As His Shiny Black Jacket made by Garbage Bag)

पण केवळ करणच नाही तर अनेक बड्या कलाकारांनीही ही फॅशन केली आहे. तर पाहूया "गार्बेज बॅग" फॅशन कोणत्या खास कलाकारांनी केली आहे..

कान्ये वेस्ट- अमेरिकन रॅपर कान्ये वेस्ट त्याच्या फॅशनच्या अनोख्या चॉईस साठी ओळखला जातो. जेव्हा त्याने पहिल्यांदा "गार्बेज बॅग" पोशाख परिधान केला तेव्हा त्याने लगेच लोकांचे लक्ष वेधून घेतले.

ब्रॅडली कूपर- अमेरिकन अभिनेता ब्रॅडली कूपर त्याच्या डॅशिंग फॅशन सेन्ससाठी ओळखला जातो. त्याने नेहमीच त्याचा फॅशन शैलीच अनोखं प्रदर्शन केले आहे. परंतु त्याच्या "गार्बेज बॅग" फॅशन ने त्याला वेगळ्या स्तरावर नेले आहे.

करण कुंद्रा- जेव्हा फॅशनचा विचार केला जातो तेव्हा करण कुंद्रा च नाव नक्कीच घेतलं जात. इंडस्ट्रीमध्ये नेहमीच त्याचा फॅशन च्या अनोख्या चर्चा होतात म्हणून त्याला फॅशनिस्टा म्हटले जाते. अलीकडेच, करण कुंद्राने "गार्बेज बॅग" असलेला अनोखा ड्रेस घातला आणि त्याने सगळ्यांना थक्क केलं.

पण यावरून त्याच्यावर टीका देखील झाली, भर उन्हात रेनकोटघालून आलास का?, की कोणती फॅशन म्हणायची, आता गारबेज बॅग तरी सोड अशा अनेक कमेंट त्याच्या या फॅशन वर आल्या आहेत. तर त्याच्या काही चाहत्यांनी त्याचे कौतुक ही केले आहे.