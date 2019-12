...यासाठी तैमूरने करिनाकडे मागितली दोन गिफ्ट!

बॉलिवूड सेलेब्रिटी आणि त्यांच्या मुला-मुलींची सोशल मीडियावर नेहमीच चर्चा होते. कारण काहीही असो, हा विषय कायम ट्रेंडिंग असतो. बी-टाऊनमधील काही फेवरेट जोड्यांपैकी सोशल मीडियात कायम बोलबाला राहिला आहे तो सैफ अली खान पतौडी आणि करिना कपूर यांचा.

सैफ-करिना यांचा लाडका मुलगा तैमूर नेटकऱ्यांसाठी कायम हॉट टॉपिक असतो. इतर स्टारकिड्सना जेवढी प्रसिद्धी मिळाली नाही, त्यापेक्षा कैकपटीने जास्त प्रसिद्धी तैमूरला लहान वयातच मिळाली आहे. येत्या 20 डिसेंबरला तैमूरला तीन वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे पतौडी घराण्यात सध्या उत्साहाचे वातावरण आहे.

Happy Diwali from Kareena Kapoor, husband Saif Ali Khan and son #TaimurAliKhan pic.twitter.com/kzvUnTqRTQ — Kareena Kapoor Khan (@KareenaOnline) October 27, 2019

आपल्या वाढदिवसानिमित्त तैमूरनं त्याची आई करिनाकडे बर्थडे गिफ्टची मागणी केली आहे. तैमूरला बर्थडे गिफ्ट काय देणार आहे? असा प्रश्न विचारल्यानंतर करिना म्हणाली, तैमूरने बर्थडे गिफ्ट म्हणून मला दोन केक मागितले आहेत. सांताक्लॉज आणि हल्क असणारे केक त्याला आवडतात. त्यामुळे ते दोन केक त्याला बर्थडे दिवशी गिफ्ट करणार आहे. 'टाईम्स ऑफ इंडिया'शी बोलताना करिनाने याबाबतचा खुलासा केला.

तैमूरच्या वाढदिवसाला कोणकोणते सेलेब्रिटी येणार आहेत? आणि कुणाला निमंत्रण पाठवलं आहे का? असे विचारले असता करिना म्हणाली, ''तैमूरचे मित्र-मैत्रिणी आणि कुटुंबातील सदस्य मिळून त्याचा वाढदिवस साजरा करणार आहेत. अजून कुणाला निमंत्रण दिलं गेलं नाही.''

Kareena Kapoor, husband Saif Ali Khan and son #TaimurAliKhan spend quality time with family: Sharmila Tagore, Soha Ali Khan, Sara Ali Khan and Ibrahim Ali Khan. pic.twitter.com/5zCiezULLN — Kareena Kapoor Khan (@KareenaOnline) May 29, 2019

गेल्यावर्षी एका जाहिरातीच्या चित्रीकरणामुळे खान कुटुंब परदेशात होतं. त्यामुळे तैमूरचा दुसरा वाढदिवस परदेशातच साजरा केला. मात्र, यंदा संपूर्ण कुटुंब मुंबईतच असल्याने त्याचा तिसरा वाढदिवस इथेच साजरा करणार आहोत, असंही करिना म्हणाली.

सध्या करिना तिचा आगामी चित्रपट 'गूड न्यूज'च्या प्रमोशनमध्ये बिझी आहे. या चित्रपटात अक्षय कुमार, कियारा अडवाणी आणि दलजित दोसांज हे करिनाचे सहकलाकार आहेत.

And it’s a full house for the promotions today! Team #GoodNewwz is here to brighten up your day #KareenaKapoorKhan @diljitdosanjh @advani_kiara pic.twitter.com/4WqTipvyrq — Akshay Kumar (@akshaykumar) December 12, 2019

तसेच करिना पुढील वर्षी आमीर खानसोबत 'लालसिंग चढ्ढा' आणि रणवीर सिंगसोबत 'तख्त' या चित्रपटात दिसणार आहे.