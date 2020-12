कविता कौशिकच्या पतीने केली अभिनव शुक्लाची पोल खोल, 'त्याने नशेत माझ्या पत्नीला..'

मुंबई- 'टीव्हीवरील सगळ्यात चर्चेत असलेला आणि वादग्रस्त शो बिग बॉस १४ हा फिनाले विक सुरु आहे. फिनालेच्या आधी घरात कविता कौशिकचं रुबीना दिलैकसोबत झालेल्या भांडणानंतर ती बिग बॉसच्या घरातून बाहेर निघाली. काही दिवसांपूर्वीच्या एपिसोड दरम्यान कविताने रुबिनाचा पती अभिनव शुक्लाला त्याची पोलखोल करण्याची धमकी दिली होती आणि वाईट शब्दप्रयोग केले होते आणि शो सोडून घरातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. आता कविताचा पती रोनित बिश्वासने ट्विटरवर अभिनव शुक्लाच्या बाबतीत काही सनसनीखेज आरोप केले आहेत.

कविता कौशिकचा पती रनित बिश्वासने एकानंतर एक अनेक ट्विट करत अभिनव शुक्लाच्या विरोधात धक्कादायक खुलासे केले आहेत आणि आरोप केले आहेत. त्याने एकानंतर एक ट्विट केले आहेत. रोनित विश्वासने लिहिलंय, ''मला असं वाटतं की आता सत्य उघडकीस आणण्याची वेळ आली आहे. टीव्हीवर दिसणारा हा माणुस जेंटलमॅन नाहीये. अभिनवला अल्कोहोल घेण्याची सवय आहे. त्याने नशेत असताना माझ्या पत्नीला अनेकदा फोन केला होता. तो माझ्या पत्नीला अर्ध्या रात्री भेटण्यासाठी बोलवायचा. एकदा तर अशी हालत झाली होती की मला आणि माझ्या पत्नीला त्याच्या विरोधात पोलिसात तक्रार दाखल करावी लागली होती.''

This is the same guy who literally begged us to give him our house for a film he wanted to make.the same film which we did for free & gave our house coz he couldn’t shoot at his own place coz of obvious reasons!aur ab yeh bol raha hai ussi lady ko ki maarega usko? Mard? Really??

— Ronnit (@ronnitb) December 3, 2020